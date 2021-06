Podle mluvčího zoo Plzeň Martina Vobruby pochází Milashki z anglické zoo ve Woburnu. „Narodila se v září 2015, takže věkem je ideální k našemu Tiberovi. Do plzeňské zoo byla přivezena už v prosinci minulého roku, avšak kvůli koronakrizi a zároveň rekonstrukci tygřího výběhu o její existenci návštěvníci dodnes nemohli vědět. Z těchto důvodů ji veřejnosti slavnostně představujeme až teď,“ řekl ve středu Vobruba s tím, že výběh pro tygry prošel po osmnácti letech rozsáhlou modernizací.

„Modernizace přinesla zpevnění svahu, nové odpočinkové terasy pro tygry, nové výsadby a výsevy i novou branku do výběhu,“ uvedl dále mluvčí.

Od otevření tygřího výběhu v roce 2003 žila v zoo postupně samice Tsamara dovezená z kanadského Calgary a dále čtyři samci – Mauglis, Uchi, Bajkal a Tiber. „Tygr je zvíře lesní a je to samotář. V přírodě se s ostatními tygry setkává pouze za účelem páření. Není zvykem, aby dospělí jedinci žili ve skupinách nebo v párech. Tygří pár proto bude žít v plzeňské zoo v oddělených výbězích. K jejich spojování bude docházet pouze v případě připuštění. Obecně není trendem zoologických zahrad chovat tygry v párech nebo ve skupinách, protože je to proti přírodě. Návštěvníkům, kteří tygry touží vidět, doporučuji vyrazit za nimi v chladnějších a spíše i deštivých dnech, protože v horku se tygři raději uchylují do vnitřních ubikací,“ vysvětlil Vobruba.

V zoologických zahradách se podle něj tygři dožívají věku kolem sedmnácti až osmnácti let.

„Tygr ussurijský je známý i pod názvem tygr sibiřský. V mnoha jazycích je známý i jako amur tygr nebo tygr amurský. Je největší kočkovitou šelmou světa. Ve volné přírodě jich žije kolem 500 a v zoo na tisíc. V Evropě je chová kolem 190 zoologických zahrad. Tygři vzácně dosáhnou či přesáhnou hranici dvacátého roku života,“ informoval dále Vobruba.