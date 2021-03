Plaskou zoo každoročně navštěvuje zhruba sto tisíc lidí. Jejím podporovatelem je například i zápasník MMA Karlos „Terminátor“ Vémola. V současné době zkouší zoo své příznivce oslovovat mimo jiné i na sociálních sítích. „Objíždíme různé velkoobchody a supermarkety, zda by našim zvířatům neposkytly například ovoce, zeleninu nebo nějaké maso. Jen naše šelmy spotřebují pět set kilo masa týdně, takže financovat krmení sami si v tuto chvíli nemůžeme dovolit," řekl majitel zoo Petr Neuman. "Ovoce, zelenina a maso ale nemůže být samozřejmě zkažené. Obecně platí, že zvířata musí konzumovat jídlo v lepší kvalitě než lidi. Budeme také rádi, pokud si nějaké zvíře naši příznivci adoptují nebo si dopředu zakoupí vstupenku na našem e-shopu. Za jakoukoli pomoc jsme strašně vděčni. Nechceme se ale doprošovat. Jediné, co chceme, je konečně otevřít,“ dodal.

Turisticky oblíbená plaská zoologická zahrada, která je kvůli vládním restrikcím už půl roku zavřená, se na konci února na týden ocitla bez dodávek plynu. O zprostředkování energií se zoo stará externí firma, která má za úkol komunikovat s dodavatelem plynu Pražskou plynárenskou. Podle Neumana zprostředkovatel celou dobu tvrdil, že je věc ohledně nezaplacených záloh vyřešená, a že se majitel nemusí o nic starat. „V lednu nám přišel e-mail od Pražské plynárenské, že dlužíme dvě měsíční zálohy. Mluvil jsem o tom se zástupcem firmy, která nám zprostředkovává energie. Bylo mi řečeno, že je vše zařízené. Také podle mé účetní bylo všechno v pořádku. Nepřišel nám už ani žádný další upomínací e-mail a v poště také nic nebylo, bral jsem to tedy jako vyřízenou věc a myslel si, že to bude jako loni, kdy jsme mohli doplatit všechno najednou až po otevření zoologické. Ale jak je vidět, v pořádku to nebylo. V únoru nás na týden odpojili od plynu. Ihned jsem volal na plynárny, nikdo kompetentní o tom ale se mnou nemohl mluvit,“ uvedl dále Neuman.

Když před časem přišel do práce a zjistil, že je ve všech budovách zima, snažil se situaci co nejrychleji řešit. „Problém s přerušením dodávky plynu se týkal naší restaurace, kde nám bohužel uhynulo několik korálů a dvě rybky v mořském akváriu. Když jsme zapojili přímotopy, přetížila se elektrická síť a došlo k výpadku elektřiny. Vznikl tak problém u palem, u nichž jsou také elektrické přímotopy a je tak možné, že některé z nich uhynou. Výpadek postihl i ubikaci lemurů a papoušků ara, kde klesla teplota. Toto jsme však rychle vyřešili,“ vysvětlil šéf zoo na severu Plzeňska. „Není pravda, jak zaznělo v některých médiích, že by nám tu kvůli odpojení od plynu uhynuly desítky zvířat. Musel jsem ujišťovat ministerstvo životního prostředí a veterinu, že v zoo rozhodně neleží mrtvá těla. Také nechci, aby vznikaly další fámy o tom, že bych upomínky od Pražské plynárenské nechtěl řešit. Řešit jsem se to snažil okamžitě, jak jsem se o tom dozvěděl. V pondělí mi volal předseda představenstva Pražské plynárenské a omluvil se za celou situaci. Řekl mi, že prošetří mailovou i telefonickou komunikaci s naším zprostředkovatelem. Rád bych zjistil, kde je zakopaný pes,“ dodal Neuman.

Pražská plynárenská však odmítá, že by zákazníky odpojovala od plynu nečekaně a bez předchozího varování. Podle jejího mluvčího Miroslava Vránka byl zprostředkovatel několikrát vyzván, aby za neuhrazené platby zákazník zaplatil, jinak s ním bude ukončen smluvní vztah. „Vzhledem k neuhrazeným platbám z roku 2020 byly v lednu smluvnímu partnerovi zaslány celkem tři upomínky. V poslední z nich je jasně uvedeno, že pokud nedojde do 7. února 2021 k úhradě dlužných částek, dojde k ukončení smluvního vztahu a zákazník je vyzván k řešení celé věci. Ze strany zákazníka na výše uvedené zaslané upomínky nedošlo k jakékoli reakci, ani snaze o řešení záležitosti. Zákazník celou věc řešil přes prostředníka, ten s námi ale v kontakt ohledně řešení předmětné záležitosti nevstoupil,“ sdělil Vránek.

Jak dále uvedl, zprostředkovatel kontaktoval Pražskou plynárenskou pouze jednou, ale ne kvůli nezaplacení záloh z konce roku 2020. „Ze strany zákazníka ani prostředníka nedošlo k žádnému kontaktu ani v době, kdy vznikly neuhrazené platby (na konci roku 2020). Jediný kontakt proběhl až 4. února 2021, a to opět ne se zákazníkem, ale se zprostředkovatelem, který pro několik různých společností (mezi nimi i předmětnou) žádal o úpravu zálohových plateb pro budoucí období. Uvedené tedy nijak neřešilo zmíněné neuhrazení plateb z roku 2020 a na celou věc nemělo žádný vliv. Zprostředkovatel byl vyzván, aby ke své žádosti doložil fotografii měřidla, což je nezbytné pro objektivní výpočet snížené zálohy. Zároveň byl prokazatelně upozorněn na neuhrazené platby (šlo tedy celkově o čtvrté upozornění). To vše prostřednictvím mailové komunikace, kterou lze kdykoli doložit. Uvedené však zůstalo ze strany zprostředkovatele i zákazníka bez jakékoli reakce,“ dodal Vránek.

Situace ohledně odstřižení zoo od plynu vyvolala podle jejího majitele rozruch na sociálních sítích. „Někteří lidé argumentují, že v lednu jsme dostali od Plzeňského kraje dotaci 150 tisíc korun na provoz, která nám může pokrýt náklady. Za to jsme rádi, ale když vezmu v potaz krmení pro všechna zvířata, práci veterinářů a platby za energie, činí celkové náklady na provoz zhruba 300 tisíc měsíčně, a to nepočítám platy zaměstnanců. Takže 150 tisíc nám bohužel na půl roku uzavření nevystačí. Z dotace jsem zaplatil jídlo pro zvířata na pár týdnů,“ uzavřel Neuman.