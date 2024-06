Dvě mláďata velkých kopytníků přivítali na světě v plzeňské zoo. Nejprve to byl vzácný takin čínský, druhým mládětem je zubr evropský.

V plzeňské zoo se povedl první odchov vzácného takina čínského. | Foto: se svolením Kateřiny Misíkové

Toho v sobotu 8. června porodila téměř devatenáctiletá samice Radbuza. „Vzhledem k tomu, že se zubři v lidské péči dožívají průměrně dvaceti let, je toto mládě opravdovou raritou. Pro Radbuzu je to již deváté mládě narozené v Plzni. Pro čtyřletého samce Omara, kterého jsme si dovezli z Olomouce, je to teprve první potomek,“ uvedla zooložka Miroslava Palacká.

Zubry evropské chová ZOO Plzeň od roku 1997. Samice z prvního páru Cvarka se tu dožila požehnaného věku dvaceti pěti let, poslední mládě se jí ale narodilo ve dvanácti. V současné době je stádo zubrů pětičlenné, vedle Radbuzy ho tvoří její dvě dcery Onara a Onelina, samec Omar a čerstvě narozený sameček.

Ještě o dva dny dříve se ve vedlejším výběhu narodilo mládě takina čínského, pro plzeňskou zoo jde o první odchov tohoto vzácného zvířete, jeho pár chová necelé tři roky. „Do Plzně jsme náš pár, roční samici Bathory z Liberce a šestiletého samce Johna Woo z wroclawské zoo, dovezli v prosinci 2021. I přes svoji majestátnost jsou takini čínští velmi klidní a navzájem se k sobě chovají velmi přátelsky. Samozřejmě je John Woo dominantní a má právo jít ke krmení první, ale jinak se k Bathory nikdy nechoval agresivně. Po narození mláděte se vzájemný vztah našeho páru ještě utužil. Mládě má velmi silný vztah k oběma rodičům. Již po prvních dnech života je začalo nejenom následovat i do těch nejpříkřejších částí výběhu, ale i je aktivně vybízet ke hře,“ řekla Palacká k tomuto úspěchu plzeňské zoo.

Malé vydry z plzeňské zoo už se učí lovit. Na klacíkách a kouscích kůry

Takin čínský nebo také zlatý, podle typické barvy husté splývavé srsti, pochází z horských oblastí Himalájí na území Indie a Číny. V malých rodinných stádech obývá zalesněné vysokohorské oblasti. Živý se okusováním stromů a keřů a spásáním různých druhů travin a bylin. Samec dosahuje váhy až 350 kg, samice jsou drobnější a obvykle váží do 230 kg. I přes jejich velikost jde o blízkého příbuzného kamzíků a dokáží zdolat i velmi náročné terény.

Tvor s rohy pakoně, nosem losa, ocasem medvěda a stavbou těla připomínající bizona byl pro svět objeven teprve v roce 1950. Poněvadž se jedná o národní dědictví Číny, jsou tato zvířata chována téměř výhradně na jejím území, Číňané si tohoto kopytníka cení podobně jako pandy velké. Do Evropy takiny čínské přivezla jako první Zoo Liberec v roce 2002. Všechna zvířata chovaná v evropských zoologických zahradách jsou jejich potomky.

„Naše mládě je pro návštěvníky viditelné na výběhu, ale vzhledem k tomu, že jde o prvoodchov, znepřístupnili jsem pohled do boxu takinů, aby samice měla místo, kde se s mládětem cítí bezpečně,“ vysvětlil Palacká na závěr změnu ve výběhu takinů.