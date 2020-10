Ke zlepšení nevyhovujících podmínek pro parkování v Plzni mají přispět plány k rozšíření zón placeného stání a vybudování nových záchytných parkovišť u terminálů veřejné dopravy.

Parkování v Husově ulici v Plzni první den po zpoplatnění | Foto: Deník / VAIZ Zdeněk

„Rozšíření zón placeného stání by mělo pomoci regulovat převis poptávky nad množstvím parkovacích stání. Dojíždějícím motoristům pak chceme nabídnout záchytná parkoviště u terminálů MHD tak, aby se mohli pohodlně veřejnou dopravou dostat do centra nebo do jiné části města,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.