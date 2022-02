V Sušici skončila jediná logopedka. Jde o obrovský problém, míní učitelka

Dle jeho slov mu bylo jedno, zda bude nemocnici provozovat město nebo kraj, ale podstatné bylo, že kraj nemohl garantovat rozsah péče, který byl požadován. „Pro mě tak bylo zásadní, že město má k nemocnici nejblíže, tak by mělo učinit takové kroky, aby byla personálně stabilizovaná. Bohužel to vnímám tak, že se stal pravý opak, jelikož došlo spíše k destabilizaci,“ uvedl Hais.

Návrat do roku 2017

Nyní bude pokračovat v krocích, které započala bývalá hejtmanka Ilona Mauritzová ohledně memoranda. „Další kroky, které se týkají lůžkové a jednodenní chirurgie, je výstřel do tmy. Dopadli jsme nejhůř, jak jsme mohli, na což jsme dlouhodobě upozorňovali, že pokud se kroky činit nebudou, nastane současná situace. Jsme zpětv roce 2017, kdy byla první petice, aby byla zajištěna chirurgická ambulance 24/7,“ připomněl Hais s tím, že se bude snažit pomoci sušické nemocnici a přiznal, že co se týče nemocnice, je sušické zastupitelstvo v názorové neshodě.

Silný vítr bičoval západ Čech, kácel stromy. Podívejte se na souhrn událostí

Stejná slova vyřkl starosta Sušice Petr Mottl s ohledem na změny ve vedení kraje. „Já jsem tenhle převrat na kraji očekával, protože i my v Sušici máme s Piráty úzké zkušenosti, takže já jsem před tímto varoval. Dokonce jsem po krajských volbách zastával názor, že by se měl ctít vítěz voleb, ať se nám líbí nebo ne a dle mě by byla tehdy jednodušší spolupráce ODS a ANO vzhledem k výsledkům,“ okomentoval starosta.

Teď půjde vše

Doufá ale, že se podaří novému vedení to, co předchozí nedokázalo garantovat a kvůli čemu se někteří sušičtí zastupitelé bránili převzetí nemocnice krajem. „Já si myslím, že změna bude mít vliv pozitivní, protože krajským radním pro zdravotnictví se stal kolega Hais a důvod, proč se bránil převzetí nemocnice krajem, byl, že nebyl kraj schopen zajistit lůžkovou chirurgickou péči. Tak nyní předpokládám, že tento argument padne a bude schopen ji zajistit. Z toho předpokládám, že si Plzeňský kraj sušickou nemocnici převezme, protože by bylo zvláštní, kdyby kolega tvrdil něco jiného jako zastupitel města a něco jiného jako radní kraje,“ řekl Mottl a dodal: „Tvrdili, že město je schopné to zajistit, tak si myslím, že to bude schopný zajistit i kraj. Jsem zvědavý, jaké budou další kroky, ale tipl bych si, že se to bude vše oddalovat a to bude jen špatně pro nemocnici.“