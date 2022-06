Politici tedy momentálně zvažují, jak by lidi k cestování hromadnou dopravou přiměli. Zatím to vypadá, že by kraj vytvořil slevy pro lidi v sociální nouzi. V budoucnu by se chtěl rovněž zaměřit na výstavbu tzv. přestupních uzlů. Díky těm by se lidem cestovalo mnohem více komfortněji.