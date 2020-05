Na dnešní den byli natěšeni hlavně majitelé restaurací, kaváren a barů, kteří mohli konečně otevřít své vnitřní prostory.

"Na otevření jsme se moc těšili. Přes obědy jsme měli plno. Nejvíce lidí se přišlo naobědvat asi k Salzmannům, do Sladovnické a do Pizzerie Martinská," řekl majitel podniků Richard Marek s tím, že zákazníci dostanou nově v hospodách jedno plzeňské pivo zdarma. "Zapojili jsme se do projektu "První pivo je na nás", takže každý zákazník, který si objedná pivo v hospodě, kde mají Pilsner Urquell na čepu, dostane další pivo zdarma," uvedl dále Marek. Projekt podporuje plzeňský pivovar, který plánuje milovníkům piva načepovat celkem milion piv a podpořit tímto krokem hospody v jejich nastartování. "Naše ekonomika i celá společnost potřebují nové impulsy a podporu. Věděli jsme, kdy se zastavit a zůstat doma – ale víme také, že je potřeba zase uvést vše do pohybu,“ vysvětlil Václav Berka, emeritní sládek Plzeňského Prazdroje.

V pondělí mohly otevřít také bazény. Na jejich otevření stáli lidé v Plzni frontu. "Zájem je velký. Před otevřením bazénu v Plzni na Slovanech čekalo v pondělí ráno ve frontě jedenáct lidí," přiblížil ředitel Bazénu Slovany a předseda Plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň Tomáš Kotora. "Někteří se už koupali i venku. Teplota venkovního bazénu je 23 stupňů, vnitřního 26,5 stupně. Návštěvníci byli disciplinovaní a chodili s rouškami. Před vstupem do vody si je většinou sundali, tam už je mít nemusí," dodal Kotora.

Po dvou měsících se otevřel také první stupeň základních škol. I když byl nástup dobrovolný, do lavic usedla v kraji necelá polovina dětí. Jak už minulý týden informovala mluvčí plzeňské radnice Eva Barborková, na první stupeň mělo v pondělí nastoupit 43 procent dětí. V krajské metropoli otevřely všechny základní školy zřizované městem.

"Nastoupila přesně polovina žáků. Tím pádem mohou sedět pěkně po jednom v lavicích, tedy tak, jak je nařízeno. Děti chodí po škole v rouškách, jen ve třídě si je mohou sundat," uvedla ředitelka Tyršovy základní a mateřské školy v Plzni-Černicích Věra Šimečková. S nedostatkem personálu škola problémy neměla. "Pedagogů máme dostatek. Stále nám funguje distanční výuka, takže učitelé dopoledne učí žáky ve škole a druhou polovinu dětí doučují odpoledne on-line na počítači," vysvětlila dále ředitelka. Zatím žádné návaly nepřineslo rozvolnění na znovuotevřených památkách. "Lidi moc nechodí, ale je to i kvůli počasí. Od rána u nás prší. Je to však první den, navíc pondělí, snad se to zlepší," uvedl kastelán zámku v Nebílovech Milan Fiala.

I přes to, že nošení roušek není venku od pondělí povinné a většina lidí už je z tváří odložila, někteří se jich stále nechtějí vzdát. “Už jsem si na ni zvykla. Nevadí mi ji mít nasazenou, chci ji z preventivních důvodů nosit ještě tak měsíc,” řekla dvacetiletá studentka z Plzně Markéta.