Do díry ve vozovce poničené tuhou zimou nasypou teplý asfalt a pak ho udusají. Jedna díra zalátána. I když jim kalendářně zima ještě neskončila, silničáři v Plzeňském kraji již začali s opravami. Letos to ale budou mít těžší. Končící zima poškodila silnice víc než ty předchozí a navíc kvůli koronaviru nebude na rekonstrukce tolik peněz.

NÁROČNÝ LEDEN

„Letošní leden byl pro nás náročnější na zimní údržbu ve srovnání s uplynulými lety. Odrazilo se to samozřejmě ve spotřebě posypového materiálu, solanky a pohonných hmot. Náklady od začátku listopadu 2020 do konce letošního ledna jsou zatím 155 milionů korun. Náklady zimního období 2019/2020 byly za stejné období 112 milionů,“ řekl Deníku provozní ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Radek Šíma. Už teď je to tedy o 43 milionů více, a to zima, kterou mají silničáři kalendářně do 31. března, ještě neskončila. Až poté budou také známy škody na silniční síti a předpokládaný rozsah nákladů na opravy. Pak se také začne tvořit rozpočet na běžnou letní údržbu.

SILNICE JE SAMÁ DÍRA

Už teď je ale jasné, že stav silnic je vzhledem k dosavadnímu průběhu zimního období horší než v minulých letech. „Poškození většího rozsahu monitorujeme převážně na silnicích III. tříd a průtazích obcí. Na silnicích II. tříd Plzeňského kraje jde jen o lokální poškození. Příkladem velkého poškození povrchu je například silnice III/20316 v úseku mezi obcemi Buková a Telice,“ uvedl Šíma s tím, že v tomto úseku došlo k rozpadu povrchu z penetračního makadamu a výtlukům ve velkém rozsahu. Celoplošnou opravu této komunikace, ale i jiných úseků v rámci kraje provedou silničáři dle provozního ředitele v nejbližším možném termínu vzhledem k technologickým předpisům a klimatickým podmínkám nutným k provedení opravy.

OPRAVUJÍ CYKLICKY

„Naše organizace již několik let využívá svou kapacitu a mimo běžné letní údržby provádí technologické celoplošné opravy silnic. Dvouvrstvé nátěry z asfaltové emulze na silnicích III. tříd, tenkovrstvé povrchy – mikrokoberce potom na silnicích II. tříd. Cyklické provádění těchto oprav vede k prodloužení životnosti povrchu komunikací a snižuje škody, které se nejvíce projevují právě v zimním období, vlivem zatékání vody do konstrukčních vrstev, podloží a mrazových cyklů,“ řekl Šíma. Nejvíce poškozené komunikace jsou např. Pačejov – Olšany, Číčov – Lučiště, Telice – Buková, průtah Lestkovem, Výškovice – Teplá, průtah Potvorovem.

PENĚZ SE NEDOSTÁVÁ

Silničáři v kraji ale budou obzvláště letos řešit otázku, kde na opravy vzít peníze. „Vzhledem k nižšímu přidělenému rozpočtu a vyšším nákladům na současný průběh zimy předpokládáme v tento moment jen dokončení započatých akcí z roku 2020 a nově realizaci jen těch nejnutnějších oprav nejpoškozenějších komunikací,“ přiznal provozní ředitel krajské SÚS. Stejně jako všem ostatním i silničářům komplikoval a stále komplikuje práci covid-19. „Naše organizace již vloni přijala na svých provozních střediscích řadu opatření, hygienických i organizačních, abychom dokázali bezproblémově provádět naši činnost. Přesto jsme v průběhu zimních měsíců museli řešit několik situací spojených s karanténou nebo pozitivním výsledkem testů pracovníků a zajištěním chodu jednotlivých středisek,“ konstatoval Šíma. Ani to, že jsou kvůli zákazům prázdnější silnice, pracovníkům SÚS příliš nepomáhá. „Určitě je znát určité omezení provozu na krajských komunikacích, komplikace při provádění zimní údržby jsou však stále stejné. Bezohlednost některých řidičů na silnicích nám naši práci opravdu ztěžuje,“ posteskl si Šíma. Pokud bude provoz menší i v následujících týdnech či dokonce měsících, budou ale opravy a běžná letní údržba snazší.