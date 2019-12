Své desáté narozeniny totiž slaví vánočním turné, a tak už koncertoval např. v Perninku, Kralovicích či Městě Touškově. V pondělí 23. prosince vystoupí na domácí půdě v žihelském kostele, kde se ke sporu přidá i zpěvačka Bára Basiková.

Další koncerty se konají 26. prosince v Krsích, 4. ledna v Horní Bříze (DOZP), pak se ve stejný den sbor přesune od plzeňského mezigeneračního centra TOTEM a 5. ledna zpěváci ze Žihle vystoupí v Potvorově.

„O skladbě písniček jsme přemýšleli rok. Chtěli jsme vybrat to nejlepší, co jsme za těch 10 let divákům předvedli,“ říká sbormistryně Martina Rambousková. Na koncertech tedy zní například klasické vánoční hity jako Adeste Fideles nebo Tichá noc, ale i novinky jako například píseň Vánoce na míru od Ewy Farne.