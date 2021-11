„Jedná se o jediný židovský svátek, který Židé slaví s veřejností. Proto si také dávají svícny do oken. I my chceme sdílet svátek s veřejností, proto jsme vytvořili venkovní instalaci,“ sdělila Deníku Barbora Freund ze Židovské obce Plzeň.

Unikátní světelnou instalaci Osm světel vytvořili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni pod vedením Jana Morávka.Tak jako se postupně zapaluje osm svící na chanukovém svícnu, bude i instalace postupně přidávat na síle po dobu osmi dnů. Návštěvníci mohou v synagoze zhlédnout i výstavu Světlo v tmách Radovana Kodery.

Lidé si mohou přijít prohlédnout instalaci denně od 16:30 do 20 hodin, a to až do 6. prosince.

