„Devětačtyřicetiletá žena dostala k poslednímu dni loňského roku výpověď z bytu a spolu se svými věcmi umístila do uzavřené sušárny v domě do té doby s ní žijících pět koček, jelikož neměla finanční prostředky k jejich umístění do zařízení pro zvířata. Vyzvednout si je chtěla, až si najde nové bydlení,“ uvedla mluvčí plzeňské městské policie Jana Pužmanová. Jenže chovatelka nechala kočkám v místnosti jen minimum jídla a pití, a tak byly ve zuboženém stavu. „Strážníci zvířata, která byla podvyživená a dehydrovaná, ve středu odchytili a převezli do Útulku pro zvířata v nouzi. Zároveň o věci vyrozuměli telefonicky Krajskou veterinární správu pro Plzeňský kraj,“ dodala Pužmanová s tím, že případem se pro podezření na porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání bude zabývat odbor životního prostředí Úřadu městského obvodu Plzeň 2.