"Byl to výjimečný člověk tohoto světa. Patři mezi nejaktivnější členy Dobrovolného ekologického spolku - ochrana ptactva (DES OP), byl to kolega, kamarád a ikona Záchranné stanice živočichů Plzeň, zakladatel a duchovní otec Nadačního fondu Eden, biolog, ekolog, terarista, sportovec a kamarád," uvedl Karel Makoň z DES OPu. Dodal, že zkolaboval v lukách v údolní nivě řeky Berounky, kousek od spodního vjezdu do FN, na dohled a dosah lékařské pomoci.