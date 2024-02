Čtvrteční dopoledne bude ve znamení protestních jízd zemědělců a nejinak tomu bude i v Plzeňském kraji. V jednotlivých okresech se počítá se zhruba třemi desítkami vozů.

Čtvrteční dopoledne bude ve znamení protestních jízd zemědělců. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Škotko

V Plzni traktory vyjedou v 10 hodin z Chválenic a pojedou směrem k Olympii, kde projedou kruhovými objezdy a vrátí se zpět do Chválenic.

Protestní akce se uskuteční také v Klatovech, kde je sraz v Číhani. Odtud traktory projedou hlavními tahy městem ke kruhovému objezdu u nemocnice a dále budou pokračovat na kruhový objezd za Klatovy ve směru na Domažlice, následně se vydají zpět.

Ani Domažlice nezůstanou pozadu. Tam se vydá kolona již v 9 hodin z Mrákova na hranice s Německem a pak pojede do Draženova. „Na Folmavě se setkáme s bavorskými kolegy a pak se pojede do Draženova. Neplánujeme přechod blokovat. Na všech místech půjde o jízdu zhruba 30 až 35 traktorů. Protest je časově naplánován od 10 do 12 hodin,“ řekl za Krajskou agrární komoru Plzeň Jaroslav Šíma.

Grafiku zvětšíte kliknutím.Zdroj: Deník/Miroslava Jindrová

Na protestní jízdu upozorňuje i policie. „Pokud, řidiči, zítra při svých cestách potkáte v provozu zemědělské stroje, ať již pouze v jednotkách, či jedoucí v koloně, dbejte zvýšené opatrnosti a zbytečně neriskujte, a to zejména při jejich předjíždění. Na bezpečnost, plynulost silničního provozu a dodržování dopravních předpisů se v souvislosti s těmito protestními jízdami zaměříme na všechny účastníky silničního provozu,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Zemědělci protestem chtějí poukázat na obtížné postavení a celkový nevyhovující stav českého zemědělství, zároveň projeví solidaritu s ostatními zemědělci v EU. Akce je součástí mezinárodních protestů vyzývajících Evropskou komisi k řešení již neudržitelného stavu.