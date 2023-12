„Vzhledem k víkendovému provozu jde zatím spíše o turistický vlak. V létě s ním jezdilo hodně turistů, kteří vystupovali nejčastěji ve Strachovicích nebo v Čisté, kde je v údolí Javornice krásná příroda. Teď budou mít tu možnost celoročně. Ale bude to částečně i studentský vlak pro studenty, kteří odjíždějí třeba večer do Prahy,“ říká starosta Kralovic Karel Popel.

Zatím nesjízdný sice zůstává úsek do Mladotic, ale uvažuje se o možnosti prodloužit tuto trat alespoň do Mariánské Týnice, kde by mohla vzniknout nová konečná zastávka. „Bavíme se o tom už konkrétně na Plzeňském kraji. Mariánská Týnice je národní kulturní památka a ta trať vede asi 200 metrů od ní. Odtud je to asi kilometr a půl. Kdyby se to povedlo zprovoznit, tak by to byl další hezký turistický cíl na trati a přilákal by určitě další cestující,“ věří starosta.