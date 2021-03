Tašky plné dobrot a k tomu krabici s dorty přinesla ve středu Kristýna Virglová z By(i)stro kavárny z Dobřan zdravotníkům covidového oddělení Mulačovy nemocnice v Plzni, která patří mezi soukromá zdravotnická zařízení skupiny Privamed.

Předání jídla zdravotníkům covid oddělení v Mulačově nemocnici v Plzni. | Foto: Deník/Veronika Zimová

"Sleduji, jak restauratéři vozí jídlo do různých nemocnic, a mrzelo mne, že si nikdo nevzpomněl na Mulačovu nemocnici. Zdravotníků je mi moc líto, jsou sedření a moc si jich vážím. Zaslouží si velké díky. Jsem ráda, pokud jsme jim udělali radost. Pro nás je to minimum, co pro ně můžeme udělat," řekla Kristýna Virglová.