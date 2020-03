„Ostatní nemocnice v Domažlicích, Rokycanech, Horažďovicích a Plané jsou zatím bez omezení,“ uvedl mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.

Návštěvy omezila taktéž Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. „Vyhlašujeme úplný zákaz návštěv na všech gerontopsychiatrických odděleních a interním oddělení od středy 4. března do odvolání. Na ostatních odděleních bude výrazně omezený režim návštěv, co se týká počtu osob a délky návštěvy na oddělení, se budou lidé vždy řídit instrukcemi personálu,“ řekl mluvčí dobřanské nemocnice Libor Panoš.

Návštěvy v úterý zakázal také plzeňský Městský ústav sociálních služeb (MÚSS). „Z toho, co dosud o této nemoci víme, jsou senioři rizikovou skupinou, navíc mají často další přidružené nemoci, což nebezpečí těžšího průběhu onemocnění koronavirem ještě zvyšuje. V našich zařízeních je jich v současné době umístěno na 420 a my máme povinnost je před možnou nákazou koronavirem ochránit, jak to jen nejlépe jde,“ sdělil ředitel MÚSS Vladimír Chuchler s tím, že zaměstnanci ústavu používají roušky, desinfekční prostředky a dodržují další přísná hygienická opatření.

K omezení se zatím neuchýlila Fakultní nemocnice (FN) v Plzni. „V současné epidemiologické situaci FN Plzeň zatím omezení návštěv v nemocnici nezavedla. Tento stav není samozřejmě konečný, záleží na celkovém vývoji epidemiologické situace,“ uvedla mluvčí FN Gabriela Levorová.