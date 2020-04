Laboratoře, které v Plzeňském kraji vyhodnocují odebrané vzorky na koronavirus, nestíhají. Hygienici proto ve čtvrtek rozhodli, že budou muset denně testovat méně pacientů.

Podle ředitele Krajské hygienické stanice (KHS) Plzeňského kraje Michala Bartoše budou mít přednost rizikové skupiny lidí, u kterých by mohlo mít onemocnění Covid-19 vážné následky. „Přednostně budeme testovat starší lidi a pacienty s dalšími onemocněními,“ vysvětlil ředitel.

ZAŘÍZENÍ NESTÍHAJÍ

V kraji v současné době vzorky vyhodnocují tři laboratoře – ve Fakultní nemocnici v Plzni, v Klatovské nemocnici a Bioptická laboratoř. „Zařízení bohužel nestíhají. Důvodem jsou nedostačující přístrojové a personální kapacity,“ odůvodnil Bartoš s tím, že denně dokáží tyto laboratoře celkem vyhodnotit zhruba 200 až 250 vzorků. „Nyní máme převis přes 700 vzorků. Ty, které nestihnou laboranti vyhodnotit, se musí zpracovat maximálně do 72 hodin. Poté se zamrazí,“ řekl ředitel a doplnil, že pacient se výsledek testu dozví i za pět dní.

PLZEŇAN ČEKAL DEVĚT DNÍ

Někteří lidé si ale počkají ještě o něco déle. To potvrzuje 36letý Plzeňan, který nechce být jmenován, ale redakce jeho jméno zná. „Asi před čtrnácti dny mi začalo být špatně, kašlal jsem, měl jsem horečku a bolela mě hlava. O jarních prázdninách jsem byl v Egyptě, takže mě napadlo, že by to mohl být koronavirus,“ uvedl pro Deník Plzeňan. Zavolal tedy na hygienickou stanici. „Hygienici ke mně domů v neděli 22. března poslali odběrovou sanitu. Na zprávu o výsledcích jsem čekal devět dnů. Že jsem opravdu pozitivní, mi řekli až teď v úterý, tedy 31. března. Jsem celou dobu doma v karanténě a už je mi líp, i když se pořád cítím unavený,“ uzavřel muž.