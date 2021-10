Exodus pořádá také řadu kulturních akcí, do kterých se snaží zapojovat právě lidi se zdravotním postižením. „Jde nám o socializaci těchto lidí. Na počátku našeho působení jsme začali pořádat různé kurzy a kroužky, a to jak pro osoby s postižením, tak pro zdravé lidi. Postupem času jsme se rozhodli organizovat i velké kulturní akce. Naší vlajkovou lodí je Jazzfest, který pořádáme spolu s třemošenskou ZUŠkou a městem Třemošná. Na festivalu vystupují někdy i lidé se zdravotním postižením nebo nám jen pomáhají s organizací a přípravou. Pořádáme také charitativní běhy. Veškerý výtěžek z nich putuje zdravotně postiženému člověku. Může ale pomoci i zdravému člověku, který se ocitl ve složité životní situaci,“ uzavírá ředitel.

Sdružení provozuje dvě chráněné dílny – keramickou a digitalizační. „Dílny jsou určené právě handicapovaným osobám. V keramické dílně vyrábí zdravotně postižení užitkovou a dekorativní keramiku, jako hrnky, vázy nebo mističky. Digitalizační se zabývá převodem fyzických dokumentů (knih, VHS nebo diapozitiv) do elektronické podoby. Dohromady pracuje v dílnách asi 30 lidí. Jde převážně o tělesně postižené osoby,“ vysvětluje dále Žižka.

Už téměř 30 let funguje v Třemošné u Plzně Sdružení občanů Exodus. Poskytuje čtyři sociální služby: sociálně terapeutickou dílnu, odlehčovací službu, sociální rehabilitaci a centrum denních služeb.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.