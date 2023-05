Původně to byla obecná škola, rozdělená na dívčí a chlapeckou, kde obě části měly svůj vlastní vchod. Později využívala její prostory plzeňská konzervatoř. Nyní opuštěná historická budova z roku 1902 na Masarykově ulici v Plzni-Doubravce znovu ožije.

Vizualizace zrekonstruované budovy bývalé školy v Plzni-Doubravce. | Foto: ÚMO Plzeň 4

Během následujících dvou let projde kompletní rekonstrukcí a počítá se také s přístavbou. Nově tu bude sídlit Úřad Městského obvodu Plzeň 4. „Zásadní je přestěhování úřadu z nevyhovující budovy v Mohylové ulici a z nájemních prostor. Doubravka získá reprezentativní zázemí pro konání svateb a dalších společenských a kulturních akcí. Do prostor úřadu bude možné rozšířit i činnost Doubraveckého klubu. A dojde také k úpravě přilehlého parku,” říká starosta čtvrtého plzeňského obvodu Tomáš Soukup.

S rekonstrukcí budovy by se mělo začít symbolicky už v příštím roce, kdy si Doubravka připomíná 100. výročí připojení k Plzni. Stěhování úřadu by mělo proběhnout pravděpodobně na jaře roku 2026. Budovu čeká obnova jejího vnějšího historického pláště a rekonstrukce vnitřních prostor. Na návrhu interiéru by zástupci obvodu rádi spolupracovali s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Vzniknout by tady měl víceúčelový sál, který by mohl sloužit jako obřadní síň či prostor pro menší společenské akce.

„Je to další krok v naší dlouhodobé koncepci vytvořit z Habrmannova náměstí přirozené centrum našeho obvodu pro vzájemné setkávání. V neposlední řadě pak konečně vznikne důstojné pietní místo připomínající naše letce z 2. světové války i oběti bombardování v dubnu roku 1945,“ těší místostarostu obvodu Zdeňka Mádra.

Celkový rozpočet na rekonstrukci budovy bývalé základní školy se pohybuje kolem 170 milionů korun. Městský obvod Plzeň 4 se bude na této investici částečně podílet.