Její start sice nebyl jednoduchý, ale v současné době jsou obě zmíněné ulice už před kolaudací a obecní zastupitelé už plánují opravy další. „Akce začala už loni, ovšem nejprve musela být přerušena kvůli povětrnostním podmínkám a následně nám do všeho zasáhl koronavirus, které práce na jaře zastavil. Museli jsme je pak dodělávat během prázdnin,“ řekl nám starosta Zbůchu Dušan Duchek.

Podle něho by se letos mohla ještě rozběhnout rekonstrukce ulic Luční, V Zátiší, K Cihelně a Na Stadionu. „Ještě máme v plánu opravu ulice Polní, ovšem s tou počítáme až na rok 2022,“ podotkl starosta.

Opravou povrchu komunikací spadne Zbůchu sice jeden kámen ze srdce, ovšem druhý, palčivější problém jej stále tíží. Jedná se o hlavní tah obcí, který slouží jako přivaděč na dálnici D5. Situace na něm je podle Duchka alarmující. „Sviští zde jeden kamion za druhým. My máme v blízkosti tahu jak základní, tak mateřskou školu a děti jsou nuceny chodit do jídelny právě v blízkosti této silnice,“ zmínil starosta. Zastupitelé proto pracují na změně situace. „Jde nám o omezení nebo úplné zrušení transitní dopravy přes obec. Absolvovali jsme už řadu jednání, které snad v příštích letech dotáhneme do zdárného konce,“ nevzdává se Duchek.