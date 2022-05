Smlouva majitele tzv. skleněného pekla, které dělá ostudu na příjezdu do města od Prahy, zavazuje mj. k tomu, že musí nechvalně proslulý objekt nejprve zbourat a až poté mu Plzeň pozemky prodá. Dohodu o narovnání a spolupráci v nejbližších dnech podepíše všech pět smluvních stran.

Při požáru v Horní Kamenici zemřela dívka. Záchranáři jí už nedokázali pomoci

Firma RP Letná je vlastníkem více než poloviny plochy, zbytek je v majetku města. „Zbourání Carimexu je podmínkou prodeje. Město tedy novému majiteli své pozemky neprodá, dokud nedojde k demolici Carimexu,“ řekl v pondělí plzeňský primátor Pavel Šindelář (ODS). Maximální doba, dokdy musí objekt zmizet, jsou dva roky od uzavření dohody.

Pro schválení dohody hlasovalo 26 zastupitelů, nikdo nebyl proti. Celé hnutí ANO ve věci nehlasovalo a Piráti se vyjma jedné zastupitelky všichni zdrželi.

Většina zastupitelů se shodla v tom, že skleněné peklo je ohyzdnou stavbou. Pirátům se nelíbila prodejní cena pozemku stanovená soudním znalcem, která činí 5 300 Kč/m2. Podle Piráta Pavla Bosáka je příliš nízká a vychází vstříc investorům, z nichž někteří jsou napojeni přímo na ODS.

Slavnosti svobody v Plzni provázel obdiv a vděčnost. Podívejte se na fotky

„Skleněné peklo město hyzdí, první dojem při příjezdu do města opravdu není dobrý. Nyní máme jedinečnou šanci, jak se tohoto vředu zbavit. Cena pozemků je pro mě druhořadá, prvořadý je veřejný zájem,“ uvedl zastupitel Lukáš Hegner (ODS).

V místě, kde dnes Carimex stojí, chtějí plzeňské developerské firmy InterCora a BC Real postavit komplex budov s kancelářemi, byty a obchody. Objekt se v současné době vyklízí, InterCora místo něj plánuje mimo jiné vystavět další prodejnu obchodního řetězce Lidl.

„Firma BC Real si vzala na starost výstavbu bytů, které budou situovány směrem k řece Úslavě. Z tohoto důvodu jsme obchodní centrum, které zde vyroste, nazvali „Obchodní centrum Úslava“. Firma InterCora zrealizuje obchodní část objektu, včetně napojení na inženýrské sítě,“ sdělil jednatel InterCory Ivan Hlaváček.

Kolegyně podle obžaloby uspal, pak se je pokoušel znásilnit

Podél Rokycanské vznikne podle něj výšková budova s administrativním a obchodním centrem s potravinami. „Konkrétně s prodejnou Lidl a rychlým občerstvením. Součástí areálu budou samozřejmě i parkoviště, a to jak u budovy na povrchu, tak podzemní. Důraz bude mimo jiné dále kladen na architekturu objektu a zeleň, se kterou se v místě počítá. Carimex bychom chtěli zbourat příští rok, nejpozději na konci roku 2023. Kdybychom měli územní rozhodnutí, tak ho zbouráme hned zítra, nicméně to právě ještě nemáme. Jednáme s městem, jak to celé zkoordinovat, abychom našli shodu,“ dodal Hlaváček. Stavět se podle něj začne v roce 2024.

Dlouho neobývaná budova Carimexu na Letné měla být původně administrativním objektem s autosalonem, později rozšířeným o sklad. Objekt je legální jen zčásti, plzeňský podnikatel totiž objekt v minulosti bez povolení zvětšil o několik přístaveb a o horní tři patra. Poté začala nedostavěná budova chátrat a odstartovaly soudní spory na určení vlastnictví pozemků, které dodnes žádný stavební úřad ani soud nedokázal vyřešit.