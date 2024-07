Sám na těchto motorkách během své sportovní kariéry závodil sedmnáct let a byl pravidelným účastníkem silničních závodů mistrovství republiky, kde získal řadu dobrých umístění. Například v roce 1962 při závodě 300 zatáček Gustava Havla skončil ve třídě do 250 cm³ na třetím místě a na mistrovství Československa v roce 1958 obsadil v celkové klasifikaci druhé místo ve třídě do 500 cm³.

Jaký je univerzální jezdec předvedl v roce 1961 v Brně, kdy poprvé jako spolujezdec továrního jezdce Ládi Štajnera vyhrál i závod sajdkárů.

Když po své bohaté sportovní kariéře Josef Lukšík skončil, láska k motocyklům zůstala. Ještě dlouho po osmdesátce doprovázel na závody svého syna.

I když v těchto dnech oslavil už devadesátku, na jeho výkony stále vzpomínají tehdejší soupeři i kamarádi a pamětníci.