Deník na návštěvěZdroj: Deník

Rallyový jezdec Václav Pech mladší má závodění v krvi. V automobilovém prostředí vyrůstal, profesionálním jezdcem rallye byl už jeho otec. Václav Pech mladší se narodil v roce 1976 v Plzni na Slovanech. Jak sám říká, na tuto čtvrť nedá dopustit. „Dlouhá léta jsem bydlel v Kyjevské ulici, na základní školu jsem chodil na nedaleké Jiráskovo náměstí. Jako děti jsme si denně hrávali venku, takže Slovany mám proběhané křížem krážem, i na boso. Velmi rád na tuto dobu vzpomínám,“ vypráví Pech a dodává: „Na Slovany nedám dopustit a jsem strašně pyšný na to, jakého tu máme starostu. Pro rozvoj Slovan dělá hodně, je to člověk, který chce neustále rozvíjet svou čtvrť,“.

Pech pracuje ve vedení firmy PEMEX-ivp, která se zabývá povrchovými úpravami kovů. „V automobilovém prostředí jsem vyrůstal, můj táta závodil na soutěžích 25 let. Po revoluci začal podnikat a já jsem chtěl mermomocí závodit. Táta ze začátku chtěl, abych se více staral o firmu a trošku mi ježdění zakazoval. Po prvním roce, co jsem začal závodit, mě ale začal hodně podporovat. A dnes už závodím 25. rokem,“ vzpomíná Pech.

V rodinné firmě, kterou vlastní spolu s otcem, tráví dnes celé dny. „Na plný úvazek se věnuji firmě a do toho závodím. Abych závodění fyzicky vydržel, musím k tomu samozřejmě posilovat, jezdit na kole a běhat, ale to nejsou koníčky, to je prostě povinnost. Všechny sny, které jsem okolo rallye měl, jsem si už splnil, a dokonce je i překonal. Tenhle sport je především o financích a o prosazení se. S mým spolujezdcem se nám na začátku podařilo prosadit a dostat pod křídla sponzorů. Jsme osminásobnými mistry České republiky v rallye, což se asi dodnes nikomu jinému nepovedlo. Můj asi největší cíl, co teď mám, je udržet se co nejdéle v české špičce,“ dodává závodník.