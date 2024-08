„Sportovním klubům přeji co nejvíce zájemců právě o jejich sporty a všem, kteří se na Sportmanii chystají, co nejvíce zážitků a co nejpříjemnější počasí,“ uvedl plzeňský primátor Roman Zarzycký.

Na celý týden je připraven bohatý sportovní program, nechybí setkání s atraktivními hosty, autogramiády, návštěvníci nepřijdou ani o hudební vystoupení, divadelní představení nebo tančírnu. Děti do 15 let mohou opět sbírat razítka do hrací karty nebo QR kódy do speciální aplikace a následně je vyměnit za medaile. Nad jednotlivými dny Sportmanie převezmou tradičně záštitu plzeňské obvody. Čtvrtek 22. srpna patří Nadaci sportující mládeže a v neděli 25. srpna odstartuje Barevný běh.

„Věřím, že i letos Sportmanie rozpohybuje desítky tisíc návštěvníků. Například ve všední dny si kdokoli vždy v 7 hodin ráno může zacvičit pod vedením odborných lektorů, na výběr je třeba intervalový trénink, jóga, pilates, bodybalance, nebo tabata. V 9 hodin rozcvičku střídá zdravotní cvičení pro seniory. Každý ze tří třídenních bloků pak nabízí čtyři desítky většinou sportovních, ale i zábavných stanovišť. Po celý týden Sportmanie se také návštěvníci mohou zúčastnit soutěží o ceny, rád bych zmínil například soutěž o dresy sportovních klubů,“ pozval radní Tomáš Morávek.

Samozřejmostí Sportmanie jsou autogramiády českých olympioniků, sportovních hvězd a úspěšných plzeňských sportovců. Besedovat s diváky a podepsat se přijdou například olympionici z Paříže lukostřelkyně Marie Horáčková, střelci Martin Podhráský (20. srpna v 16 hodin), Veronika Blažíčková, Petr Nymburský a Matěj Rampula (21. srpna ve 14:15 hodin), badmintonisté Jan Louda, Ondřej Král a Adam Mendrek (20. srpna ve 14:15 hodin), mistři ČR ve futsalu z SK Interobal Plzeň (21. srpna v 16 hodin). Dále se zúčastní vicemistři ČR v házené z Talentu týmu Plzeňského kraje (23. srpna v 16 hodin), hokejisté HC Škoda Plzeň (24. srpna v 15:45 hodin) a mnozí další

Vstup na všechny akce z programu Sportmanie je zdarma. Areál je otevřen ve všední dny od 14 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin. Pouze v závěrečný den Sportmanie Plzeň, v neděli 25. srpna, skončí veškeré sportovní aktivity už v 16 hodin.

V otevírací hodiny Sportmanie je k dispozici parkování v parkovacím domě OC Plzeň Plaza zdarma. Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst doporučují pořadatelé využít k dopravě na Sportmanii služeb městské hromadné dopravy.