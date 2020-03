Obavu o výdělek mají provozovatelé hospod a barů v Plzni. „Provozovatel podniku, který má devadesát procent tržeb po dvacáté hodině, může odpovědět jediné. Bez komentáře. A měsíční výpadek oddělá i silnější hráče,“ okomentoval situaci majitel plzeňského Zach's Pubu Karel Zach.

Další provozovatelé čekají, co bude po víkendu. „Některé hospody se udrží, u dalších už teď víme, že budou mít velké problémy,“ uvedl František Petrželka, který v Plzni provozuje několik hospod. Řekl, že se snaží otevírat dříve, aby tržby alespoň trochu udrželi.

„Musím platit nájem, zaměstnance, elektřinu a podobně a nyní na to budu mít méně peněz. Teď ani nic neobjednáváme. Padly všechny akce, které jsme měli naplánované na víkend. Ztráty budou hodně poznat,“ tvrdí provozovatel hotelu a restaurace Beránek v Klatovech Václav Švarc.

„Zatím je to pro nás asi přežitelné. Hůř na tom budou kavárny a podniky s hlavní tržbou ve večerních hodinách. Dokud ale můžeme dělat obědy, nebude to takové drama,“ okomentoval vládní opatření Pavel Ševčík, provozní, majitel a kuchař domažlické restaurace Pod bránou, která večer funguje spíše jako pivnice. "„Pokud přijdeme i o obědy, anebo mezi lidmi vzroste strach z chození do restaurací, a stačil by k tomu nejspíš jen jediný případ v Domažlicích, bude to horší. Nějaký čas vydržíme s rozváženými jídly, ale pak budeme muset hledat drastické úspory,“ doplnil k nově vzniklé situaci," doplnil Ševčík.

Z velkých ztrát mají obavy i restaurace v menších městech. „Jsme malá restaurace, chodí sem hlavně místní. V pátek a v sobotu máme plno právě od těch osmi hodin do půlnoci, takže to bude pro nás těžké, když v osm zavřeme,“ sdělila provozovatelka restaurace U Hradu ve Švihově Jana Kašpárková. Obavy má i z toho, jak dostane lidi ve dvacet hodin z hospody: „Myslím, že v některých případech to bude hodně dramatické…“

Přizpůsobit se budou muset třeba šipkaři v tachovském Sportbaru Májovka. „Soutěže jsou pozastavené. Změnit musíme i tréninky, místo večer to musíme stihnout do zavírací doby,“ řekl Deníku vedoucí ligového týmu Jindřich Sýkora.

NA VESNICI SE MÍŘÍ DO KLUBOVEN

Hlavně na vesnicích se už včera členové spolků domlouvali, že pivo narazí v hasičárnách nebo fotbalových klubovnách. Na soukromé akce do třiceti lidí se totiž zákaz nevztahuje. „Pro jistotu jsem pořídil soudek, kdyby kluci ze sboru měli chuť přijít,“ zmínil Michal Mikuš z kdyňského sboru.

Jenže někde i s takovou snahou neuspěli. V jedné vesnici na Plzeňsku chystali na sobotu narazit na hřišti sud piva, který zbyl ze zrušeného turnaje. „Starosta nám to ale rozmluvil, nikam tedy nejdeme,“ povzdechl si organizátor akce.