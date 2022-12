„Zastupitelé Plzně v pondělí odpoledne jednohlasně schválili změnu územního plánu, která je nezbytná pro to, abychom obdrželi stavební povolení, bez něhož bychom neměli šanci získat evropské dotace. Velice si toho vážím,“ řekl Deníku šéf plzeňských ochránců zvířat Karel Makoň. Doplnil, že zisk stavebního povolení je teď prioritou číslo jedna. Až pak může následovat žádost o evropské dotace a rekonstrukce a rozšíření stanice. To by spočívalo v tom, že současné dřevěné objekty nahradí nově zděné, o trochu větší. „Budou dva, bude tam sociálka, provozní místnost, sklad, venkovní expozice, ošetřovna, sklad krmení, dílna. Se zelenou střechou, v zeleni. Vedle ve svahu by byly voliéry,“ vysvětlil Makoň. Rekonstrukce a rozšíření by se podle něj měly vejít do 15 milionů korun, z toho 12 či 13 by mohly být evropské peníze, zbytek by musel doplatil DESOP s Plzní.