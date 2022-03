Podle ní se v současné době nejvíc hodí přinášet hygienické potřeby jako kartáčky na zuby, pasty, sprchové gely a šampony. „Mnoho Ukrajinek rovněž shání mycí prostředky, tedy jary, čistící prostředky na toalety, koupelny a podobně, aby si mohli prostory k bydlení umýt,“ sdělila Brožová.

Petr Šimek z Diecézní charity Plzeň vyzval veřejnost, aby nosila hlavně potraviny a rovněž hygienické potřeby. „Potřeba jsou trvanlivé potraviny, jako jsou masové konzervy, rýže či těstoviny. Dochází také mléko. Příjem i výdej potravinové a materiální pomoci probíhá v Humanitárním skladu Diecézní charity Plzeň na adrese Cukrovarská 16, Plzeň. Ve všedních dnech od 9 do 16 hodin, o víkendech od 9 do 12 hodin,“ informoval Šimek.

Ředitelka Brožová řekla, že zapotřebí je také zdravotnický materiál, tedy obvazy, obvazové čtverce, termofólie a škrtidla. „Každý pátek je vozíme do Prahy, kde se z nich vyrábějí traumabalíčky a posílají se na Ukrajinu pro pomoc vojákům i civilistům,“ vysvětlila Brožová.

Do Plzeňského kraje už přišlo přes deset tisíc uprchlíků

Dodala, že Červený kříž zažívá od začátku konfliktu na Ukrajině opravdový nápor. „Denně vypravíme jednu dodávku a pro pomoc si sem každý den přijde zhruba 100 až 200 lidí, většinou uprchlíků. Proto by se nám sem hodili dobrovolníci, kteří umějí ukrajinsky nebo rusky. Moc by nám to pomohlo,“ doplnila s tím, že zájemci se mohou hlásit v ošacovacím středisku v Tylově ulici 9.