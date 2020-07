Právě Plzeňské městské dopravní podniky totiž přenechaly Arrivě některé linky a jejich šéfovi teď vadí, že jsou cestující nespokojeni. „Jsem si vědom, že nejde o jednoduchý projekt a že každá taková zásadní změna s sebou přináší určité porodní bolesti. Současná vláda plzeňského kraje se holedbala připraveností projektu dlouho dopředu, ale ukazuje se, že připravenost byla spíše zbožné přání,“ tvrdí rázně Zarzycký.

Ten podle svých slov slyší stížnosti jak od samotných cestujících, tak i od představitelů jednotlivých obcí, na které se jejich obyvatelé obrací. „Mám konkrétní případy z Kyšic, Červeného Hrádku, z nástupního terminálu v Šumavské či z CANu. Týkají se neznalosti tras a zastávek, neznalosti místopisu, vybírání nesprávného jízdného, nekonaných spojů,“ vypočítává.

Příčinu vidí ve špatně informovaném personálu. „Máme dnes v kraji nový a kvalitní vozový park, ale nemáme dostatečně kvalitní personál. To deklasuje úspěch celého projektu. Řidiči nejsou dostatečně proškoleni a vybaveni odpovídajícím množstvím informací, které jsou zcela nezbytné pro poskytování veřejné dopravy v dané lokalitě. Mě samotného tato změna k horšímu mrzí o to více, že společnost PMDP a.s., která umí poskytovat špičkovou kvalitu, byla nucena z důvodu rozhodnutí Plzeňského kraje některé linky opustit a tato negativní změna jde již zcela mimo její kompetence. Škoda, že organizační složka celého projektu v přípravné fázi selhala. A nelze se jednoduše zbavit odpovědnosti přenesením na vysoutěženého dopravce. Výsledný neúspěch totiž dopadá na běžné cestující, kterým je oprávněně jedno, kdo stojí za zhoršením poskytované služby,“ myslí si Zarzcycký. Projekt takovéhoto rozsahu si podle něj zaslouží významně důkladnější přípravu, která podle jeho mínění v tomto případě neproběhla. „Každý den vidím v PMDP, co práce a úsilí je za kvalitou, kterou zaměstnanci této společnosti poskytují. A jakékoli ošizení, či úspory na nesprávném místě pak negativně dopadají na koncového zákazníka,“ dodává první náměstek primátora.