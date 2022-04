Zarzycký bude uvolněný i neuvolněný náměstek. Placenou chce mít jen jednu funkci

Krajský předseda ANO Roman Zarzycký bude uvolněným náměstkem v Plzeňském kraji a neuvolněným náměstkem plzeňského primátora. Oznámil to na zasedání krajského zastupitelstva s tím, že rozhodnutí oficiálně oznámí na květnovém městském zastupitelstvu. Od června by tak měl mít pouze jednu placenou funkci. „Některé své kompetence předám kolegům z ANO, se kterými jsem to již probíral,“ řekl politik, který od roku 2018 působí jako první náměstek primátora.

Roman Zarzycký | Foto: archiv

Po únorovém zvolení do funkce náměstka hejtmana pro ekonomiku a investice Zarzycký sdělil, že podepsal etický kodex zastupitele a hodlá jej dodržet. Kodex říká, že jedna osoba nemůže vykonávat dvě uvolněné funkce. Místo Carimexu bude Lidl. A také byty a kanceláře V nové radě, která byla ustanovená 14. února, vykonává dvě funkce také Libor Picka (STAN), který se stal radním pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, souběžně ale působí jako neuvolněný starosta Bělé nad Radbuzou. Picka však už dříve informoval, že se v letošních podzimních komunálních volbách chystá v Bělé post starosty obhajovat. „Doposud jsem působil nejen jako starosta, ale na kraji také jako předseda výboru pro kulturu a obě funkce jsem zvládal. Navíc na úřadě v Bělé mám perfektní tým, který mě podporuje,“ odůvodnil.