V Plzeňském kraji zůstává řeka Radbuza na třetím povodňovém stupni i v pondělí. V nejvíce postižených místech, především na Domažlicku, však řeka už pozvolna klesá. Velká voda se naopak přesunula dále po toku směrem k Plzni a na druhý stupeň vystoupala v plzeňské části Lhota.

V pondělí ráno kulminovala hladina Radbuzy ve Lhotě u Plzně a zaplavila chatovou oblast | Video: Pavel Bouda

„Podle našich informací měla voda v Radbuze kulminovat kolem 8:30 hodin. Obešli jsme lidi, co tam u řeky bydlí, a zvonili na ně, aby si přesunuli do bezpečí alespoň svá auta. Tam dole jsou především chaty, ale v některých se i trvale bydlí. Situaci navíc nyní monitorují i litičtí hasiči, aby pomohli, pokud bude potřeba," říká starosta Lhoty Jan Havel.

Místní hlídali hladinu řeky celou noc, protože mnozí z nich tu ještě pamatují velké povodně v roce 2002 a 2012.

Povodně v Plzeňském kraji. Meteorologové varují před dalším deštěm

To voda sahala až k tomu zábradlí, zhruba o metr výš, než je hladina nyní, ukazuje jeden z obyvatel chatové oblasti ve Lhotě Nikos Pozidis, který sleduje stoupající hladinu z vyvýšené terasy své chaty. „Ještě před chvílí jsem po té cestě normálně prošel. Nyní se ztratila pod vodou, hladina teď stoupla za necelou hodinu nejmíň o 10 centimetrů. Snad to nebude pokračovat,“ doufá Nikos. Na rychle stoupající hladinu jej v pondělí ráno upozornila manželka. „Nemyslel jsem si, že to půjde tak rychle, ale když žena ráno vezla malého do školy, tak mi ještě stačila říct, abych honem auto vyvezl výš. Včera jsem jen preventivně utěsnil zevnitř garáž, to tady ještě voda nebyla. Ale voda se tam přes utěsnění asi stejně dostala. Manželka už tu velké povodně zažila, ale já ještě ne,“ dodává Nikos, který trvale bydlí ve Lhotě už deset let.

Podle posledních predikcí by tam však už hladina řeky Radbuzy stoupat neměla. V Plzeňském kraji platila výstraha před povodněmi ještě celé pondělní dopoledne, ale výrazné srážky už podle meteorologů nehrozí.