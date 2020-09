Rada Plzeňského kraje včera jmenovala nového ředitele Západočeského muzea v Plzni.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Stane se jím archeolog Jiří Orna, dlouholetý pracovník muzea a současný vedoucí oddělení starších dějin, tedy vrcholného a pozdního středověku a časného novověku. „Funkci bude vykonávat od 1. ledna roku 2021,“ informovala náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová. Orna se do výběrového řízení přihlásil jako jediný kandidát, a vystřídá tak třiasedmdesátiletého historika a archeologa Františka Frýdu, který odchází do důchodu. Frýda v organizaci pracoval od 60. let 20. století a vedl ji od roku 1992.