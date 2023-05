Při oslavách konce druhé světové války vzpomínáme většinou na jednotlivé divize, které osvobozovaly různé části naší republiky. Ty, a další větší armádní celky, byly ale podporovány různými jednotkami, na které se v průběhu desetiletí v podstatě zapomnělo.

Vojáci z 512. dělostřeleckého praporu během druhé světové války. | Foto: Zdroj: Thomas Fabbricante

Mezi nimi bylo také dost samostatných dělostřeleckých praporů a někteří jejich vojáci dokonce na našem území zahynuli. Alespoň jednomu z nich bychom chtěli věnovat dnešní vzpomínku.

512. dělostřelecký prapor (512th Field Artillery Battalion) byl uveden do služby v létě roku 1943 na vojenské základně ve státě Alabama. Rok na to již odplouval z New Yorku a ke konci srpna 1944 se jeho vojáci vylodili ve Francii. Prapor disponoval houfnicemi ráže 105 mm, které měly dostřel až 11 kilometrů a mohlo z nich být odpáleno 10 střel za minutu. Děla, která vážila 2,5 tuny, byla přepravována pomocí nákladních automobilů.

Vojáci praporu si zažili krutou zimu během bitvy v Ardenách a v půlce března roku 1945 překročili řeku Rýn. Ke konci dubna už operovali v Bavorsku nedaleko našich hranic. V té době podporovali dělostřelectvo XII. sboru (XII. Corps Artillery) a dělali přímou podporu 2. jízdní skupině (2nd Cavalry Group).

Američtí vojáci umírali na západě Čech i po skončení války

27. dubna 1945 vyjela jednotka z německého Waidhausu, překročila naše hranice a v 11 hodin si zřídila velitelské stanoviště v obci Nové Domky, která leží kousek na sever od Rozvadova. Odpoledne se kapitán Roerig vydal se svým řidičem Paulem Klandermanem na průzkum okolí. Howard Roerig sloužil v jednotce na pozici S-2 jako zpravodajský důstojník, to znamená, že měl na starosti shromažďování a analýzu zpravodajských informací o nepříteli. Při své jízdě narazili po čtvrté hodině odpolední na zátaras na silnici. Podle zaznamenaného mapového kódu se jednalo o místo někde mezi Hošťkou a Bohuslaví. Najednou jejich jeep zásahl panzerfaust, což je vyhodilo z auta a byla na ně zahájena střelba z ručních zbraní. Zatímco řidič ležel bezmocně na zemi, přišel k nim německý voják a vystřelil opakovaně z bezprostřední blízkosti na kapitána, který byl v bezvědomí. Vojín Klanderman byl odvezen Němci na ošetření a později se dostal zpět k americké armádě.

Howard A. Roerig (1912 – 1945) pocházel z Denveru ve státě Colorado. V roce 1934 se oženil s Eiline Marie Thompson. Studium elektrotechniky dokončil v roce 1936 na Colorado State College of Agriculture and Mechanic Arts, dnes je škola známá pod názvem Colorado State University. Následně se jim narodily dvě dcery, Ann a Kathryn. Do armády narukoval v červnu 1942. V knize o historii jednotky se píše, že kapitán Roerig byl velmi oblíbený a nebojácný, vždy se choval tak, jako by neznal, co je strach. Vzhledem k tomu, co vše přežil a čím si prošel, je paradoxem, že byl zabit v poměrně klidném prostředí jen pár dnů před koncem války. Byl pohřben nejdříve na vojenském hřbitově v Norimberku a následně v St. Avold ve Francii. Na žádost rodiny byly jeho ostatky převezeny zpět do vlasti a v prosinci 1948 byl pohřben v rodném Coloradu.

Konec války slavili v Bolešinech

Po dvou dnech na našem území se prapor vrátil zpět do Německa a postupoval na jih podél našich hranic, aby do republiky opětovně zavítal 1. května, tentokrát do Železné Rudy. Přes Luby a Klatovy se dostala jednotka do obce Bolešiny, kde její vojáci oslavili konec války v Evropě. Veterán Herbert L. Borden (1916-1994) i dlouho po válce vzpomínal na oslavy místního obyvatelstva, jak tančili na ulici v lidových krojích a nabízeli jim množství alkoholu. Zažili velmi vřelé přijetí a místní si získali srdce všech vojáků.

Devátého května následoval přesun do Němčic, kde ještě dva dny pokračovali v oslavách, než byli odveleni zpět do Německa. Jejich náplní práce se nově stala starost o bezprizorní a zavlečené osoby z různých koutů Evropy, které se nyní snažily dostat zpět domů.

Jejich služba v Německu skončila na konci léta a na začátku října přijeli do Francie. Zde ve vojenském kempu čekali na svoji loď, která je odvezla zpět do USA. Do New Yorku připluli pár dní před Štědrým dnem a 24. prosince 1945 byla pak jednotka deaktivována na vojenské základně v New Jersey. Tento dělostřelecký prapor strávil v boji 265 dní a během nich vypálil ze svých děl 87 000 ran. Mimo jiné pro svobodu naší země.

Jiří Frýbert