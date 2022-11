„Hraniční pásmo mě fascinovalo už jako malého. Líbilo se mi, že je záhadné a v té době vlastně zakázané,“ řekl Jiří Mátl. Začátkem 70. let se na Šumavu vypravil s kamarádem, o pár let později i s manželkou. To už ovšem věděli, jaká místa navštívit. Lokalita je totiž oba natolik uchvátila, že začali sbírat staré mapy, pohlednice a průvodce.

Poté se přidali k regionálnímu vlastivědnému spolku Pražský Sušičan, ve kterém se scházeli nejen lidé původem ze Šumavy, ale také její obdivovatelé. Od té doby manželé do pohraničí vyráželi na výlety a za kamarády i se svými dětmi stále častěji. „Vadilo nám, že se na některá místa vůbec nesmí, podle starých map a také dle rad známých jsme proto hledali různé cestičky k lokalitám, kam nikdo nechodil,“ vzpomínala Věra Mátlová. Zmínila, že je například během jednoho výletu hned dvakrát kontrolovala příhraniční stráž.

Vláda podpořila vybudování gigafactory VW u Plzně

Manžele přitahovaly staré rozpadlé zámky, kostely a zaniklé obce. První fotografie vznikly na konci 80. let, celkem nafotili kolem 4 000 snímků, nejvíce v únoru 1990. „Hned jak spadly dráty, jsme si řekli, že tam musíme vyrazit, že to dlouho otevřené nebude. Částečně jsme ještě zažili železnou oponu, něco ale už bylo svinuto,“ uvedl Jiří Mátl.

„Vůbec nás nenapadlo, že fotografie budou mít jednou takovou dokumentární hodnotu,“ poznamenala autorka.

Ještě v srpnu roku 1989 se Mátlovým podařilo získat devizový příslib, odjet do západního Německa a krásy pohraničí poznávat i z druhé strany. Cestu zahájili u Tří znaků a došli až k Lipnu. „Šli jsme přímo po čáře, v Německu to šlo bez problémů. Prošli jsme tu krásnou původní šumavskou magistrálu, Javory, Ostrý až dolů k Rakousku. Cesta trvala deset dnů, dali jsme tak 15 kilometrů za den,“ informoval Jiří Mátl.

„V té době jsme neměli ani tušení, že brzy přijde revoluce,“ podotkla Věra Mátlová.

Dnes už manželé na Šumavu jezdí jen zřídka, některá místa se totiž turismem a dalšími vlivy výrazně proměnila. „Počátkem devadesátých let nebyl o tento kout mezi turisty velký zájem, oblíbené bylo třeba jen Modravsko nebo Železnorudsko. Masivněji tam začali lidé jezdit až v polovině devadesátých let, kdy se tam začal stěhovat zahraniční kapitál,“ popsal Mátl.

Sedm autobusů z Plzně zamířilo do ukrajinského Charkova

Podle spoluautora knihy Zdeňka Šmídy vyšly o Šumavě desítky fotografických knížek, například se snímky z dob Rakouska-Uherska, první republiky či současnosti. „Tohle je ale první kniha, která zaplnila tu mezeru na konci socialismu a začátku devadesátých let,“ konstatoval Šmída.

Kniha přináší snímky ze severozápadní části Šumavy od Královského hvozdu přes Železnorudsko, Prášilsko, okolo Srní až po prostor bývalého vojenského újezdu Dobrá Voda. Publikaci vydalo nakladatelství Starý most. Autoři nevyloučili, že by vytvořili pokračování, které by se zabývalo jižní částí Šumavy.