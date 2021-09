2.Co děláte pro svou kondici?

Hraju „pralesní“ ligu za SK Starý Plzenec, takže 2x až 3x týdně nějaký ten pohyb mám. Ale určitě se nedá říct, že bych byl úplně v kondici :-)

3. S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Kdybych si měl vybrat jednoho hráče, tak si vyberu Roberta Lewandowskiho, je to neuvěřitelný gólostroj. Ale mnoho let fandím Realu Madrid, takže můj sen by bylo si s nimi někdy zatrénovat.

4. Jaký jste si dali v životě „vlastňák“?

Těch bylo v životě i ve fotbale spoustu.

5. Komu byste dali červenou kartu a za co?

Jsem docela klidný člověk, takže bych vše nejprve řešil asi žlutým napomenutím. Ale musím říci, že sám bych si za některé rozhodnutí červenou kartu zasloužil :-)

Odpovídá:

René Vávro

Vedoucí odd. marketingu, tiskový mluvčí

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12

301 00 Plzeň - Východní Předměstí