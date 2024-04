Dělníci odešli od rozdělané práce. Nebílovská zahrada stále čeká na obnovu

Zatímco na ostatních hradech a zámcích vítají od začátku nové turistické sezony návštěvníky novinkami a zdařilými opravami svých historických prostor, na Zámku Nebílovy na jižním Plzeňsku na svou dlouho slibovanou barokní zahradu stále čekají.

Zahrada by měla získat autentickou barokní podobu. Hotová by měla být do konce tohoto roku, říká kastelán nebílovského zámku Milan Fiala | Video: Deník/Pavel Bouda