Poslední šanci vstoupit do rozlehlých zahrad loveckého zámku Kozel na jižním Plzeňsku mají jeho návštěvníci už jen tento víkend, včetně Velikonočního pondělí.

Vstup do areálu zámeckého parku na Kozlu bude od 2. dubna zpoplatněn, říká kastelán Jan Polívka.

Od úterý 2. dubna už budou v provozu dva platební terminály, které nechala správa zámku u vstupů do areálu instalovat s cílem zajistit z vybraného vstupného údržbu zámeckých zahrad. Za vstup do pětatřicetihektarového areálu zaplatí lidé nově 60 korun.

„O Velikonocích bude park ještě volně přístupný, protože se zde koná Velikonoční jarmark. S jeho pořadatelem jsme se domluvili, že vstupné se vybírat ještě nebude a on nám to bude kompenzovat vyšším nájmem, který nám odvádí za to, že jarmark v našich prostorách může být,“ říká kastelán zámku Jan Polívka.

Povinnost platit za vstup potrvá po celou dobu hlavní sezony, tedy do konce října. Děti do 6 let budou mít vstup zdarma a pro opakované návštěvy areálu je možné pořídit si i celoroční permanentní vstupenku za 200 korun.

„Už zbývá jen doladit a aktivovat na terminálech možnost platby kartou a pak už bude celý systém připraven tak, aby mohl od úterý fungovat,“ řekl na místě Deníku Pavel Sumczynski ze zhotovitelské firmy Cross.

V rámci zpoplatněného vstupu do zámeckého parku se budou moci návštěvníci podívat nově i do míst, která byla pro ně dosud nepřístupná, například do zámeckého skleníku a zámecké kaple.