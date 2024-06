Kolem dvanácti kamenných soch zurčí voda, aby je postupně uvedla do nečekaného pohybu. Objekty vytvořil z mramoru, žuly nebo pískovce sochař František Svátek, jehož jedna podobná socha zdobila i vstupní prostor Krajského úřadu v Plzni.

Sochař František Svátek instaloval na zámku Kozel dvanáct pohyblivých soch. K vidění zde budou až do 23. srpna | Video: Deník/Pavel Bouda

„Dnes už je ta socha jinde, instalovali jsme ji na hradě Klenová. Takové pohyblivé objekty dělám už patnáct let, protože mě vždycky lákalo spojit sochařství s pohybem. Jednu takovou sochu dělám třeba několik měsíců a nejtěžší na tom je správně vše vyvážit,“ říká sochař. Pohyblivé části jeho soch pohání voda cirkulující jen pomocí malých akvaristických čerpadel.

Výstavu vodních a větrných kinetických objektů, jak se nová expozice na zámku Kozel oficiálně nazývá, najdou návštěvníci na zámeckém nádvoří, i když správa zámku uvažovala o rozmístění soch po celém parku. „Nakonec jsme od toho upustili. Po negativních zkušenostech z předchozích výstav tohoto autora, kdy si spousta lidí a především děti, chtělo na pohyblivé části sáhnout, jsme se rozhodli je mít raději pod dohledem. Přece jen jde o citlivou věc,“ vysvětluje zámecký kastelán Jan Polívka.

Na výstavu není potřeba kupovat si zvláštní vstupenku, uvidí ji všichni, kdo si zaplatí vstup do parku. „Je to jedna z věcí, kterou jsme slibovali při zpoplatnění do areálu. Tedy to, že se vrátíme k tradici výstav. Tahle je zároveň součástí naší červnové akce, kterou jsme pojmenovali Harmonie nebe a země, kdy navazujeme na tradici pořádání festivalu japonské kultury zde na zámku. Vlastní festival se uskuteční koncem června, konkrétně 22. a 23. června, kdy nádvoří bude doplněno výstavou bonsají a dřevěnými skulpturami.

Výstava vodních a větrných kinetických objektů bude na zámku Kozel k vidění až do 23. srpna tohoto roku.