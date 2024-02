Zámku Kozel na jižním Plzeňsku chystá od nové sezony několik novinek. Tou méně příjemnou je, že bude zpoplatněn vstup do rozlehlého zámeckého parku, který je každoročně cílem mnoha turistů. Zisk ze vstupného by měl pomoci pokrýt zvyšující se náklady na údržbu parku.

Zámek Kozel chystá zpoplatnění vstupu do areálu parku. Staví i nový altán. | Video: Deník/Pavel Bouda

„Park hodláme zpoplatnit po dobu hlavní sezony, tady od Velikonoc do konce října. Jedna automatická pokladna bude u spodní brány u Lopatského rybníku a druhá u horního vstupu. Platba bude možná kartou, v hotovosti, ale i pomocí QR kódu. Jednotné vstupné bude 60 korun, ale bude možné si koupit i celoroční vstupenku za zvýhodněnou cenu 200 korun. Děti do 6 let budou mít vstup zdarma,“ vysvětluje kastelán zámku Jan Polívka.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Ten přiznává, že sázejí na poctivost lidí a zda mají návštěvníci platnou vstupenku bude správa zámku zjišťovat pouze pomocí náhodných kontrol, prováděných vlastním zaměstnancem.

„Určitě si nemyslíme, že to bude bez problémů, ale v zahraničí je takový způsob v podobných parcích běžný. Naopak jsme zlevnili vstupné na prohlídku interiéru zámku a pokud mám správné informace, tak jsme jediný zámek, který zlevnil zámeckou expozici. Z původních 180 korun jsme snížili vstupné na 160 korun tak, aby se součet těch dvou vstupů vyrovnal s průměrným navýšením vstupného jako všude jinde, což je přibližně o deset procent. Poměrově k tomu jsou pak upravené i ostatní zlevněné vstupy,“ dodává kastelán.

Zámek KozelZdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

V rámci zpoplatněného vstupu do zámeckého parku se budou moci návštěvníci nově podívat i do míst, které byly pro ně dosud nepřístupné, například do zámeckého skleníku a zámecké kaple.

„Otevřeme palmový skleník, což je nejstarší část našeho skleníku a jsou v něm rostliny, které jsou ještě pozůstatky šlechtické sbírky. Pěstujeme tu banánovníky nebo mandarinky a unikátem jsou několikametrové palmy a fíkusy,“ vyjmenovává hlavní lákadla zámeckého skleníku vedoucí údržby parku Kristýna Kleinová.

Novinkou je i stavba nového altánu na vyhlídkovém místě nad zámkem. Ten vzniká v místech, kde už kdysi stával. „Nejedná se v podstatě o novostavbu, ale obnovili jsme altán na původním místě, kde byl postaven koncem 18. století, což nám dokládají historické veduty zámku, které máme k dispozici. Jde o jedno z nejvýše položených míst zámeckého areálu s názvem Kozlí vrch. Doufáme, že sem nový altán návštěvníky přivede, protože ten výhled na zámek odtud je úžasný,“ popisuje kastelán Polívka.

Milovník historie vrátil život do tvrze pamatující Karla IV.

Rekonstruuje se i druhý altán na Homolce, což je vrch nad Lopatským rybníkem. Tamní dřevěná konstrukce prošla generálkou a v těchto dnech dostává novou krytinu z modřínových štípaných šindelů.

Na návštěvnost si zámek Kozel nemůže stěžovat. V sezoně 2023 jej navštívilo přibližně 25 tisíc lidí, což je o deset procent více než v roce 2022. Na rozdíl od velkých národních kulturních památek se tak čísla rychle vrátila na předcovidovou úroveň.