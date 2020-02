„Chceme chránit především pacienty, protože mají zpravidla oslabenou imunitu a jsou náchylnější k možnému onemocnění, které pak může komplikovat léčbu,“ řekla hlavní sestra Klatovské nemocnice Vladislava Veselá. V ostatních nemocnicích skupiny Nemocnic Plzeňského kraje jsou zatím návštěvy bez omezení.

Už o víkendu zakázala návštěvy na hematoonkologickém oddělení a všech jednotkách intenzivní péče Fakultní nemocnice v Plzni. Do celé nemocnice nesmí na návštěvy děti do 15 let. Do odvolání platí také zákaz návštěv v plzeňské nemocnici Privamed.