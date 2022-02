Jednatřicetiletá Tereza z Plzně se pro střešní fotovoltaiku s tepelným čerpadlem rozhodla právě kvůli rostoucím cenám energií. „S partnerem stavíme dům u Plzně. Nechceme platit každoročně majlant za energie, proto jsme zvolili soláry s tepelným čerpadlem. Skvělé je, že s tím nemáme v podstatě žádné starosti. Celý projekt nám zařídí na klíč elektrárna, od nabídky až po instalaci, včetně vyřízení žádosti o dotaci. Což je super, pokud máte dost peněz. Stavba na klíč je finančně náročnější, než kdyby to bylo děláno svépomocí,“ vypráví Plzeňanka.

Počáteční investice není pro mladý partnerský pár rozhodně zanedbatelná. „Jen samotné čerpadlo stojí 250 tisíc. Celkově nás to vyjde na zhruba 388 tisíc korun. Je to sice hromada peněz, ale počítáme s návratností investice do několika let. Zároveň nám vyhovuje, že je to ekologická možnost vytápění,“ říká dále.

Zvýšení zájmu o střešní fotovoltaické elektrárny potvrzuje mluvčí Skupiny ČEZ Ota Schnepp. „Jen vloni jich ČEZ nainstaloval v rámci celé republiky 1 514 o celkovém výkonu 7,4 MW. Klienti mají zájem zejména o solární elektrárny s bateriovými systémy, těch bylo nainstalováno celkem 939, tedy dvojnásobek. Stoupl i zájem o tepelná čerpadla, jichž technici ČEZ v českých domácnostech zapojili 1 118. V roce 2020 jich přitom bylo „jen“ 514,“ hodnotí Schnepp.

Střešní fotovoltaická elektrárna.Zdroj: ČEZ

Z celkového počtu fotovoltaik, které ČEZ v roce 2021 na celém území západních Čech nainstaloval, připadá rovných 219, a to 167 v Plzeňském a 52 v Karlovarském kraji. V případě bateriových systémů jich bylo v Plzeňském kraji zprovozněno 99, na Karlovarsku 23. Tepelných čerpadel přibylo na Plzeňsku 176, v Karlovarském kraji pak 105.

„Prakticky každý už dnes při stavbě nového domu nebo při rekonstrukci střechy přemýšlí o tom, zda si pořídit také fotovoltaiku. Solární elektrárny se už se stávají v Česku standardem a zájem výrazně zvýšila i rostoucí cena energií. S vlastní fotovoltaikou lidé šetří jak životní prostředí, tak i rodinné rozpočty,“ dodává generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.