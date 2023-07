V třešňových sadech u Nebílov na jižním Plzeňsku je v těchto dnech živo. Zákazníci zde nakupují již natrhané třešně nebo se sami vydávají do sadů, aby si sladké plody natrhali sami.

V nebílovských sadech na jižním Plzeňsku probíhá oblíbený samosběr třešní | Video: Deník/Pavel Bouda

Oblíbený samosběr každý rok láká místní i lidi z dalekého okolí. „Na třešně sem jezdíme každý rok, a také když jsou jablka a hrušky. Určitě se to vyplatí, než to kupovat za dvojnásobnou cenu v obchodech. Třešně jsou letos výborné, nějaké dáme dětem a část bude na kompot a zbytek zmrazíme,“ říká Plzeňačka Věra Míková, která přijela do nebílovských sadů se svým manželem Zdeňkem. Společně si odnášejí v košících osm kilo třešní. Ty letos vyjdou při samosběru na 85 korun za kilogram, což je o 25 korun více než loni. Při koupi již natrhaných třešní zaplatí zákazník 150 korun za kilogram oproti loňské stokoruně.

„Úroda třešní je letos o něco nižší než loni, protože jsme trochu museli prořezat koruny stromů, aby nebyly moc vysoké. Myslím, že zákazníci jsou spokojení, plody jsou velké a sladké a zájem je velký. Prodáváme je raději takhle napřímo, protože velkoobchodní cena je nízká a vůbec se nevyplatí to do velkoobchodů nabízet,“ vysvětluje vedoucí Sadů Nebílovy Jana Zikmundová. V místních sadech pracuje kromě zaměstnanců i několik brigádníků. Mezi nimi je i Věra z Ukrajiny, která sem jezdí už několik let. „Třešně jsou letos moc dobré. Trháme je do desetilitrových kyblíků a zaplnit jeden takový nám trvá asi hodinu. A třešně se musí trhat se stopkami, aby dlouho vydržely,“ říká Věra.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Samosběr třešní by měl v Nebílovech pokračovat i v příštím týdnu, kdy budou dozrávat další odrůdy. „Doufám, že počasí tomu bude přát, aby nepřišly přepršky a deště a třešně nepraskaly,“ dodává Jana Zikmundová. Zájemci o samosběr by si ale měli aktuální informace raději ověřovat na webových stránkách Sadů Nebílovy. Může se totiž stát, že pro nejbližší dny je ovoce sklizeno a samosběr pak může být pozastaven.

Po sezóně třešní začnou v Nebílovech dozrávat i kanadské borůvky, které však budou prodávat už natrhané, tedy bez možnosti samosběru. Na přelomu července a srpna začne sklizeň švestek a následovat budou letní jablka a díky nové výsadbě i druhá sklizeň jahod. Ta by měla na nebílovských plantážích proběhnout v září.