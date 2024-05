Zahrádkáři finišují s výsadbou sazenic zeleniny. Ti, kterým mladé rostliny poškodily jarní mrazy nebo škůdci, mají ještě čas nahradit je novými. Podle majitele Zahradnictví Dobřany Radka Šerlovského teď nastává správná doba na sázení trvalek a okrasných keřů. Je čas vylepšovat skalky a zakládat trvalkové záhony.

Nastává čas trvalek, říká zahradník z Dobřan | Video: Veronika Krátká

Do dobřanského zahradnictví stále ještě přicházejí lidé pro sazenice rajčat, paprik, okurek, lilku, kedluben a dýní. Někteří už podruhé, protože jim rostliny poškodily dubnové mrazy nebo zlikvidovali slimáci. Těm se nejlépe daří právě ve vlhkém počasí, které panuje v těchto dnech. „Pořád je ještě čas. Kdo vysadí zeleninu teď na konci května, určitě se dočká úrody,“ říká Radek Šerlovský.

Proti slimákům ale podle něj žádná stoprocentně osvědčená mechanická ochrana neexistuje a příliš nefungují ani aromatické rostliny, o kterých se dříve tradovalo, že slimáky odpuzují. „Za mě nejvíce pomůže pokusit se zahubit také podzimní generace, to moc lidí neví. Většinou všichni sypou na zahradách granule proti slimákům teď v sezóně a po sklizni zeleniny už to neřeší. Je ale důležité použít granule ještě v září a v říjnu, aby se minimalizovala generace, která přezimuje. Na to, že slimáci v zimě vymrznou, se spoléhat nemůžeme. Určitě se vyplatí zaměřit se na místa, která jim poskytují dostatek denní ochrany, slimáci milují různá neudržovaná zákoutí zahrad,“ vysvětluje majitel zahradnictví.

Přelom května a června je ideální dobou pro výsadbu trvalek. „Je po deštích a to je správné období, kdy se pustit do vylepšování skalek a zakládání trvalkových záhonů. Bestsellery u nás jsou sporýše, třapatky, kavyly, šalvěje nebo například gaury. Také jsme letos prodali spousty vysokých okrasných česneků. Jsou to rostliny, které můžeme poslední dobou vidět i v městských výsadbách. Jsou krásné a mnoho našich zákazníků je chce mít doma,“ říká Radek Šerlovský s tím, že zahrádkáři si ale více nacházejí cestu i ke spíše sběratelským specialitám jako jsou itoh pivoňky, což jsou kříženci dřevitých a bylinných pivoněk s plnými a velkými květy. „To všechno jsou rostliny, které lze bez problémů pěstovat v našich podmínkách. Když máme s nějakou rostlinou špatnou zkušenost, vyřazujeme ji ze sortimentu. Nechceme, aby si od nás lidé odnášeli rostliny a pak byli zklamaní, když se jim nedaří. Také proto je většina toho, co nabízíme, česká produkce.“

Zdroj: Veronika Krátká

Druhá polovina jara je vhodnou dobou i pro výsadbu keřů. „Se zmenšujícími se rozměry nově zakládaných zahrad roste zájem o zakrslé formy různých okrasných keřů, zmínil bych hortenzie nebo motýlí keře, které dorůstají výšky kolem 50 až 80 centimetrů a jsou celé léto doslova obsypány květy. Těm, kdo mají zájem o nějakou specialitu, která není běžně na zahradách k vidění, bych z naší nabídky doporučil žiletkovník nebo japonský dřín,“ uzavírá zahradník.