Zápach může podle ní být v těchto dnech intenzivnější vlivem počasí. „Omlouváme se za případný zvýšený zápach, který mohou činnosti spojené s odvozem odpadů způsobovat. Snažíme se vzniklou situaci vyřešit co nejrychleji, v souladu s právními předpisy a s ohledem na kapacity dalších zařízení, která mohou tyto odpady přijmout a bezpečně odstranit,“ pokračovala. Práce by měly být ukončeny v průběhu října.

„Chceme všechny ujistit, že z areálu neunikají žádné nebezpečné látky, což potvrdila naše měření i měření provedená dnes hasiči, a že v areálu neprobíhá žádná mimořádná činnost. Jedná se o možný zápach, který souvisí s postupným přečerpáváním a odvážením dříve přivezených kapalných odpadů do jiných zařízení,“ vysvětlila v pátek 10. září mluvčí společnosti Kateřina Kodadová a dodala, že v plzeňském areálu firma teď žádné odpady nezpracovává.

