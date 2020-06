Po tuto dobu budou všem stávajícím abonentům místa rezervována. Od 7. do 31. července se bude prodávat abonmá novým zájemcům a od 3. srpna už začne prodej vstupenek na jednotlivé koncerty. Zakoupení abonmá bude možné na jakémkoliv prodejním místě Plzeňské vstupenky.

Všem držitelům abonentek i jednotlivých vstupenek na koncerty, které byly kvůli koronaviru zrušeny, nabízí filharmonie možnost náhradních vstupenek na koncerty nové sezony. V tuto chvíli už je na jejích webových stránkách zveřejněn nový kompletní program, ze kterého si lze vybrat. Samotná výměna za nové vstupenky ale bude pochopitelně možná až ve chvíli, kdy se uzavře prodej nového abonmá a otevře se prodej na jednotlivé koncerty, tj od 3. srpna. Požádat o výměnu za zrušené koncerty lze emailem na info@plzenskafilharmonie.cz, kde uvedete jméno, číslo své abonentky a odpovídající počty vstupenek na vybrané koncerty nebo telefonicky na čísle 377 423 336.

Pokud by někomu nevyhovovala nabídka koncertů z nové sezony, může požádat o vrácení poměrné části ceny zakoupeného abonmá přímo u společnosti Plzeňská vstupenka, a to emailem na info@plzenskavstupenka.cz, kam je potřeba zaslat ofocenou abonentku s dobře čitelným jejím číslem a číslo účtu, na který mu společnost přibližně do pěti dnů částku vrátí. Plzeňská filharmonie je připravena s tímto pomoci a vše zařídit po předchozí telefonické domluvě (377 423 336) ve své kanceláři v budově Českého rozhlasu na náměstí Míru.