Zeptejte se primáře Psychiatrické kliniky FN Plzeň MUDr. Jiřího Hudečka, který bude odpovídat online na webových stránkách Plzeňského deníku ve čtvrtek 3. března. Své otázky můžete posílat už nyní.

Psychiatrická péče v České republice prochází v posledních letech řadou reformních změn. Do roku 1989, ale i později, byla v rámci oborů medicíny podfinancována a dostávalo se jí v hodnocení od společnosti často spíše negativních nálepek a iracionálních předsudků. Rozhodně nebylo, a díky dědictví minulosti stále ještě není, populární ve společnosti mluvit o tom, že pacient podstupuje psychiatrické léčení. V posledních letech díky možnosti čerpání financí z evropských fondů ještě více sílí snaha o postupné odstraňování diskriminace a poškozujících pohledů na pacienty s duševními potížemi a probíhají kroky k modernizaci a zlepšení dostupnosti psychiatrické péče. Velkou devízou je provázanost akutní nemocniční péče s péčí ambulantní, i schopnost léčit pacienta co nejblíže místu jeho bydliště nebo přímo u něj doma.

FN Plzeň je jediným zařízením v Plzni a v celém Plzeňském kraji, které poskytuje akutní psychiatrickou péči 24 hodin po 7 dní v týdnu bez ohledu na pacientův věk a spektrum jeho potíží. Zanedlouho přijme nová budova Psychiatrické kliniky FN Plzeň první pacienty, bude završeno několik let systematické práce na možnostech zlepšení nemocničního komfortu lůžkové léče o psychicky nemocné. Pacienti budou docházet do nových ambulancí a do takzvaných stacionářů, ze kterých budou mít možnost se každodenně vracet do domácího prostředí a druhý den stacionář opět navštívit.

Odborníci z FN Plzeň chystají nové druhy biologické a psychoterapeutické péče, arteterapeutické a ergoterapeutické aktivity a fyzioterapie. Reformní kroky péče o pacienty s duševními potížemi musí pokračovat systematicky i v dalších letech, je třeba více do hloubky řešit problematiku zejména narůstajícího počtu dětských a dospívajících pacientů a psychicky nemocných seniorů.