„Další úspěch žáků z Centra robotiky je také úspěchem samotného zařízení, jež stojí na počátku Plzeňského inovační ekosystému (PINE). Aktivity v Centru robotiky jsou zaměřené na podporu polytechnického a přírodovědného vzdělávání a dávají dětem skvělou příležitost rozvíjet svůj talent. Jednoho dne z nich mohou být vynikající a uznávaní ‚vědátoři‘ a jejich práce povede k prosperitě města Plzně,“ řekl Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.

Z Centra robotiky, které je součástí Správy informačních technologií města Plzně, odjela na soutěž tři družstva. „Kluci z vítězného týmu CRoomba k nám chodí už několik let, na kroužek Inteligentní Lego roboti pokročilí dochází ale teprve druhým rokem. Jsou šikovní, pálí jim to a k ruce mají skvělého lektora Dominika Frolíka, který s nimi konzultuje jejich nápady, konstrukci, program a mnoho dalšího. Důležité je, že jim pomáhá posouvat se dál, a my věříme, že kluci budou v získávání zkušeností nejen ze soutěží pokračovat,“ uvedla Martina Ceková, ředitelka Centra robotiky.

Workshopy, pokusy s hydrogelem. Plzeňské Centrum robotiky se otevřelo veřejnosti

Letošní úlohou s názvem Ping-pong bylo sestavit a naprogramovat Lego robota tak, aby dokázal v časovém limitu 90 vteřin samostatně přemístit a roztřídit co nejvíce barevných ping-pongových míčků na soutěžní ploše do předem daných úložišť. Soutěžily vždy dva týmy na jenom hracím plánu, úspěch se měřil počtem získaných bodů. Vítěz dne pak vzešel ze závěrečného vyřazovacího pavouka. Tým CRoomba nasbíral 121 bodů a vyhrál i finálové kolo.

„Kluci se začali připravovat až v březnu po Robotiádě v Brně. Přestože pracovali jen pár týdnů, jejich výsledek byl naprosto skvělý. Už teď se těšíme na pokračování soubojů, které proběhnou na superfinále v rámci festivalu Maker Fair Prague 11. června,“ doplnila Martina Jedličková, metodička vzdělávání v Centru robotiky.