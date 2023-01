„Když jsme před 24 lety na zámek přišli, našli jsme jej po požáru v zoufalém stavu a byl na něj vypsán demoliční výměr. Z toho nejhoršího je zámek již venku – má střechy, postupně se snažíme zajistit statiku, osazujeme okna, rekonstruujeme první reprezentativní místnost,“ říká Anna Šusová z Českého svazu ochránců památek. Tento spolek o sedmi lidech se snaží vlastními silami tuto stavbu zachránit. Na jejím místě stála už v první polovině 14. století tvrz, jejímž stavitelem byl pravděpodobně Jaroslav z Čečovic, který byl jedním z potomků Jaroslava z Bukovce, majitele nedaleké vsi Bukovce. Je více než pravděpodobné, že Jaroslav z Čečovic přenesl rodové sídlo z Bukovce právě do Čečovic. Důležitým datem v historii čečovického sídla je pak rok 1546, kdy zdejší statek zakoupil Jan mladší Popel z Lobkovic, jenž jej natrvalo připojil k horšovskotýnskému panství. Zámek byl ve své historii několikrát přestavěn, měnil majitele a v nezměněné podobě pak vydržel až do počátku 20. století, kdy se vznikem ČSR proběhla i pozemková reforma. Zámek Čečovice byl prodán jako zbytkový statek a jeho především přízemní části byly upraveny na hospodářské prostory.

Další stavební úpravy proběhly na zámku v roce 1955, kdy byl přizpůsoben tak, aby sloužil jako ubytovna zemědělských brigádníků. O stavbu však zemědělci ztratili brzy zájem a v jeho užívání nastala anarchie. Sklepy si zabrali místní obyvatelé, došlo k divokému zřizování garáží v přízemí objektu a k projevům vandalismu. Snadná přístupnost do objektu a nezájem dalšího vlastníka – JZD Puclice – vyústily pak do zmíněného osudného požáru v roce 1990.

Aby spolek dosáhl na dotační programy, které by mohl využít na rekonstrukci zámku, pořádá nejrůznější kulturní akce. „Letošní sezónu jsme otevřeli Country bálem, kterého se zúčastnilo téměř 200 návštěvníků a pro zámek jsme na něm vybrali 55 000 korun. Tyto peníze použijeme jako spoluúčast k evropské dotaci, kterou jsme získali na dokončení rekonstrukce první reprezentativní místnosti na zámku. Doufáme, že do dvou let se i v této místnosti budou moci pořádat kulturní akce – koncerty, besedy, svatby,“ věří Šusová.

V letošním roce plánuje spolek uspořádat i další kulturní akce, například koncert písničkáře Ivo Jahelky v plzeňském M-klubu 23. dubna nebo tradiční Barokní veselici na zámku 24. června s šermíři, tanečním a hudebním vystoupením folklórního souboru Jiskra a také s programem pro děti s barokní tématikou.

Vrcholem kulturního dění na zámku Čečovice bude letos 15. ročník Folk-country festivalu, který proběhne přímo na nádvoří zámku 26.-27. srpna. Mimo jiné vystoupí i Robert Křesťan a Druhá tráva a kapela Malina Brothers.