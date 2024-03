Záchranná stanice živočichů Plzeň funguje už třicet let, ale takový březen, jako je ten letošní, její pracovníci ještě nezažili.

Nádherně vybarvený starší samec krahujce obecného po nárazu na překážku, s tříštivou frakturou pravého křídla. Plzeň – Valcha. | Foto: DESOP

Příroda se probudila mnohem dříve, než je běžné, a tak mají zvířecí záchranáři pořádně napilno. Stanice už je téměř naplněna zraněnými živočichy.

„Až do letoška byl pro nás měsíc březen hlavně ve znamení projektů druhové ochrany. Poslední úpravy hnízd čápů bílých i černých, hnízdní ostrůvky, budky, stěny pro jiřičky. Tůně pro obojživelníky, údržba vybavení i stanice, příprava na blížící se sezónu, sem tam nějaký ten zvířecí pacient,“ vyjmenoval vedoucí zvířecích záchranářů z Plzně, kteří zasahují i v dalších okresech západních Čech, Karel Makoň.

Letos je ale podle něj situace naprosto odlišná. Stanice je už nyní plná zvířecích pacientů. „Každý den jeden až pět zásahů, telefonáty jdou do desítek, a to ještě nezačala sezóna mláďat! Nevíme, proč to tak je, ale po třiceti letech fungování se nám nejenom venkovní teploty, přílety čápů a počasí posunuly o měsíc až dva dopředu. Jestli to takhle půjde dál, tak abychom už začali stavět novou stanici, protože ta současná je už v březnu téměř plná,“ konstatoval Makoň.