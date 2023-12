„Když jsme mapovali celý kraj, zjistili jsme, že na západním výběžku vzhledem k dostupnosti, která hraničila s 20 minutami dojezdu, což je ze zákona dané maximum, je třeba toto místo pokrýt. Díky organizačním změnám jsme přesunuli jednu posádku z Rakovníka a po zkušebním provozu jsme zjistili, že to nemá žádný fatální dopadu na Rakovnicku,“ přiblížil Pavlík.

Ředitel záchranné služby Středočeského kraje Pavel Rusý pak připomněl, že západní část Rakovnicka je slabším místem kvůli kopcovitému terénu, a to hlavně v nynějších relativně extrémních podmínkách. „Pro občany Jesenicka je to dobrá zpráva, naši rychlejší a efektivnější péči budou potřebovat, až budou v ohrožení života,“ zdůraznil. Středočeský kraj obklopuje několik krajů a se všemi je navázaná letitá spolupráce, aby dojezdové časy, například v době kalamit, byly co nejnižší.

„Dříve v případě kalamity sem občas jezdila posádka z Plzeňska, teď můžeme nabídnout pomoc kolegům z Plzeňského kraje i my, když bude potřeba. Stejně tak, když bude pacient indikován pro vyšetření a ošetření na vyšším pracovišti, odsud bude směřovat právě do Plzně,“ poznamenal náměstek pro oblast zdravotnictví.

V kraji se počítá s výstavbou nových výjezdových stanovišť také Říčanech, Nymburce či Českém Brodě, dále je v plánu několik rekonstrukcí, například v Benešově. Co se týče města Jesenice, výjezdovým stanovištěm investice v budovách bývalého státního statku nekončí. Ten se totiž postupně transformuje na polikliniku. Celkové náklady na její vyhotovení by neměly překročit deset milionů korun. Budou se opravovat nejen prostory v přízemí, ale vzniknou zde i další ordinace v prvním patře. Budova bude mít výtah a bezbariérový přístup.