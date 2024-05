Už plných padesát let jezdí v plzeňských ulicích sanitky zdravotnické záchranné služby. Začátky byly skromné, dnes už zdravotnická záchranná služba působí po celém kraji. Jen vloni zaznamenala přes 57 tisíc událostí. Svoje 50. výročí oslaví s plnou parádou v pátek 17. května v Plzeňském Prazdroji.

Mária Svobodová zve za záchrannou službu k oslavám 50. výročí jejího fungování v Plzeňském kraji. | Video: se svolením ZZS PK

„Poprvé vyjely takzvané „úrazovky“ z bran Fakultní nemocnice na Borech v roce 1974. Zatímco před padesáti lety šlo o jedinou sanitku Škoda 1203 v nepřetržitém provozu, dnes plzeňské ulice brázdí 10 až 15 výjezdových skupin. A po Plzeňském kraji dalších třicet,“ informoval Deník Vítězslav Sladký ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Zdroj: se svolením ZZS PK

Padesáté výročí je samozřejmě důvodem k pořádné oslavě. Tu krajští zdravotničtí záchranáři naplánovali na pátek 17. května a zvou na ni kromě současných i bývalých kolegů také širokou veřejnost. „Na děti i dospělé čeká celodenní atraktivní program v areálu Plzeňského Prazdroje, který odstartuje oceňování jednotlivých osobností za zásluhy při rozvoji záchranné služby. Po poledni přiletí vrtulník letecké záchranné služby Armády ČR a celou řadu dynamických ukázek předvedou všechny složky Integrovaného záchranného systému. V podvečer vystoupí mažoretky, tanečníci a v 19 hodin začne velký koncert muzikálových melodií v podání hvězd DJKT Plzeň. Celou party uzavřou hudební vystoupení skupin Way to a Podvraťáci,“ vybral to nejpodstatnější Sladký.

Kompletní program oslav 50. výročí ZZS

pátek 17. května na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj